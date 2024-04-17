Soğdlar ve Türkler kitabından alıntılar

Soğdlar, Pers kökenli bir topluluktur. Bu topluluk yıllar boyu daima Türkler ile etkileşim içinde olmuştur. Türk-Soğd ilişkisi; Hunlar ile başlamış, Göktürkler ile yükselişe geçmiş ve Uygurlar ile altın çağını yaşamıştır. Başak Kuzakçı'nın kaleminden çıkan Soğd ve Türkler adlı kitap ise Türk- Soğd arasındaki bağlantıyı anlatmaktadır. İşte bu değerli eserden alıntıları sizler için derledik.