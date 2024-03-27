Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 50 şiiri
"Akşam şairi" olarak tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyatımızın duayenlerindendir. O, hissettiklerini zenginleştirerek kalemi vasıtasıyla sayfalara aktarmıştır. Hem yazar hem şair olan Tanpınar, romanlarıyla döneminde ve vefatından sonra da adından çokça söz ettirmiştir. İşte, sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 50 şiirini derledik.
Giriş Tarihi: 28.03.2024
09:51
AHMET HAMDİ TANPINAR - HER ŞEY YERLİ YERİNDE
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Her şey yerli yerinde; havuz başında servi Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan, Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak, Serpilen aydınlıkta dalların arasında
AHMET HAMDİ TANPINAR - AVARE İLHAMLAR
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Kader cellâdına Sessiz uzat boynunu; Acıma ne kendine, ne de gelecek günlerine Yalnız bir düşünceye yum gözlerini Son darbe inmeden evvel, en son anda Bir çiçek, bir kuş, bir tebessüm ol; Düşüncen kurtarsın seni senden, Bil! Biraz sonra
AHMET HAMDİ TANPINAR - BEKLEYECEĞİM
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Aylar geçip yıllar olsa da Yıllar geçip zaman dolsa da Aşkın arzuları beni boğsa da Bir gün seversin diye bekleyeceğim
Bugün nişanlansan, yarın evlensen Benden başka binbir kişi sevsen Hepsiyle ayrı ayrı izdivaç görsen Bir gün dönersin diye bekleyeceğim
Seni beklemekle geçse de ömrüm Şu fani dünyada kalmasa günüm Senden uzakta ölürsem bir gün Ahirette seni bekleyeceğim...
AHMET HAMDİ TANPINAR - BÜTÜN YAZ
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Ne güzel geçti bütün yaz, Geceler küçük bahçede... Sen zambaklar kadar beyaz Ve ürkek bir düşüncede, Sanki mehtaplı gecede, Hülyan, eşiği aşılmaz Bir saray olmuştu bize; Hapsolmuş gibiydim bense, Bir çözülmez bilmecede. Ne güzel geçti bütün yaz, Geceler küçük bahçede.
AHMET HAMDİ TANPINAR - AŞK
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Aşk dediğin nedir ki Tenden bedenden sıyrık Çocukların içinde Yaşadığı bir çığlık
Aşk dediğin nedir ki Histen nefesten varlık Umutsuzluk içinde Karanlığa son ıslık