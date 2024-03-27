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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 50 şiiri

"Akşam şairi" olarak tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyatımızın duayenlerindendir. O, hissettiklerini zenginleştirerek kalemi vasıtasıyla sayfalara aktarmıştır. Hem yazar hem şair olan Tanpınar, romanlarıyla döneminde ve vefatından sonra da adından çokça söz ettirmiştir. İşte, sizler için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 50 şiirini derledik.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:51
  • 1
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AHMET HAMDİ TANPINAR - HER ŞEY YERLİ YERİNDE
AHMET HAMDİ TANPINAR - HER ŞEY YERLİ YERİNDE

🔹

Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak,
Serpilen aydınlıkta dalların arasında

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  • 50
AHMET HAMDİ TANPINAR - AVARE İLHAMLAR
AHMET HAMDİ TANPINAR - AVARE İLHAMLAR

🔹

Kader cellâdına
Sessiz uzat boynunu;
Acıma ne kendine, ne de gelecek günlerine
Yalnız bir düşünceye yum gözlerini
Son darbe inmeden evvel, en son anda
Bir çiçek, bir kuş, bir tebessüm ol;
Düşüncen kurtarsın seni senden,
Bil! Biraz sonra

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AHMET HAMDİ TANPINAR - BEKLEYECEĞİM
AHMET HAMDİ TANPINAR - BEKLEYECEĞİM

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Aylar geçip yıllar olsa da
Yıllar geçip zaman dolsa da
Aşkın arzuları beni boğsa da
Bir gün seversin diye bekleyeceğim

Bugün nişanlansan, yarın evlensen
Benden başka binbir kişi sevsen
Hepsiyle ayrı ayrı izdivaç görsen
Bir gün dönersin diye bekleyeceğim

Seni beklemekle geçse de ömrüm
Şu fani dünyada kalmasa günüm
Senden uzakta ölürsem bir gün
Ahirette seni bekleyeceğim...

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  • 50
AHMET HAMDİ TANPINAR - BÜTÜN YAZ
AHMET HAMDİ TANPINAR - BÜTÜN YAZ

🔹

Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize;
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.

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  • 50
AHMET HAMDİ TANPINAR - AŞK
AHMET HAMDİ TANPINAR - AŞK

🔹

Aşk dediğin nedir ki
Tenden bedenden sıyrık
Çocukların içinde
Yaşadığı bir çığlık

Aşk dediğin nedir ki
Histen nefesten varlık
Umutsuzluk içinde
Karanlığa son ıslık

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