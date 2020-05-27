Şeyhülislam Yahya'dan beyitler ve anlamları

Dil safdır kederden amma güler yüz ister

Hûb olmayana neyler ayine-i mücella

Gönlümde keder ve endişe bulunmuyor, bu doğru. Ancak karşısında bir güler yüz olmayınca neye yarar? Ayna istendiği kadar cilalanmış, parlatılmış olsun, güzel olmayanı gösterdikten sonra elinden ne gelir?

Dil: Gönül

Hûb: Güzel

Ayine-i mücella: Cilalanmış, parlatılmış ayna