Seçkin kalemlerin dilinden yalnızlık

"Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.

Aşklarım, inançlarım işgal altındadır

tabutumun üstünde zar atıyorlar

cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır

toprağa sokulduğum zaman çapa vuran adamlar

denize yaklaşınca kumlar ve çakıl taşları

geçmiş günlerimi aşağılamaktadır.

Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında.

Ve rüzgar buruşturuyor polis raporlarını

kadınlar fazlasıyla günaha giriyorlar

bazı solgun gömleklerin çözük düğmelerinden

çelik tırpan gibi silkiniyor çocuklar

denizin satırları arasında.

Gece arsızca kükrüyor paslı beyninde şehrin

küfre yaklaştıkça inancım artıyor.

Karanlık sözler yazıyorum hayatım hakkında

öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan

saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda

acılar çekebilecek yaşa geldiğim zaman

acıyla uğraşacak yerlerimi yok ettim.

Ve şimdi birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim kitabın

başından başlayabilirim."



İSMET ÖZEL

⚫ İsmet Özel edebiyatımızdaki en önemli şairlerden biridir. Bu önemi, farklı meseleler hakkında değişmeyen bakış açısına ve coşkun bir damardan beslenen şiirine borçludur. O, her meseleyi olduğu gibi yalnızlık temasını da şiirlerinde işler. "cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır" dizesi yalnızlığının kelimelere dökülmüş halidir. Üniversite yıllarında sosyalist bir genç olan Özel, o yıllarda ölümü yakından hisseder. Aynı zamanda duruşu ve olaylara bakışı sebebiyle çevresi tarafından sık sık yalnız bırakılır. Bu mısra aslında yalnızlığı ifade ettiği kadar şairin etrafındaki durumu, sosyal yaşantısını da gözler önüne serer.

(X) İsmet Özel kimdir?

1944 doğumlu şair, yazar. Hayatı boyunca "antikonformist" olan şair eserlerinde, modernliği sorgularken ölüm ve insan ilişkilerinin üzerinde durur. Kimsenin bakamadığı pencerelerden olayları değerlendirerek edebiyatımızda mühim bir mevki işgal eder.

"Antikonformist" ne demek?

Uyumsuz, konfor düşkünü olmayan gibi anlamlara gelir.



(X) 🔍 BİLGİ NOTU:

İsmet Özel sadece şair değildir. Nesir türünde kaleme aldığı eserleri ile kuşakların düşünce yapısına büyük ölçüde etki etmiş büyük bir düşünce adamıdır.

(X) 📍 İLGİNÇ BİLGİ:

1970-1971 yılları arasında Ataol Behramoğlu ile çıkardıkları "Halkın Dostları" dergisi 18 sayıdır.

(X)Halkın Dostları'ndan Hakk'ın dostlarına İsmet Özel yazımızı okumak için tıklayın

📗 ŞİİR KİTAPLARI

➡ Evet İsyan

➡ Erbain

➡ Bir Yusuf Masalı

➡ Cellâdıma Gülümserken

➡ Of Not Being A Jew

(X) İsmet Özel kimdir? Okumak için tıklayın

(X) İsmet Özel'in İlhan Berk şiiri üzerine konuşmasını izlemek için tıklayın