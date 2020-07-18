Peygamber Efendimiz zamanından Osmanlı'ya meddahlığın serüveni

Meddahlık geleneksel Türk seyirlik oyunlarının en önemli kollarından biriydi. Meddahlık geleneğini sürdüren kişiler "meddah" veya "kıssahan" olarak adlandırıldı. Meddahlar, "hem halk arasında hem saraylarda anlattıkları kahramanlık hikâyeleri, dini öyküler, güncel hayattan kesitlerle, tek kişilik anlatımını herkese dinletebilen bir oyuncu" şeklinde geniş bir tanıma sahipti.

Çeşitli taklitlerin yer aldığı hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçılar olan meddahların öyküsü, Peygamber Efendimiz zamanına dayanıyordu. İslami kaynaklı olduğu belirtilen meddahlığı ilk defa Hassân b. Sâbit'in Hz. Peygamber'i şiirleriyle överek başlattığı kanaati yaygındı.