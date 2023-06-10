19. yy divan şairlerinden Osman Nevres Bey

🔸 Üzerine atfedilen haksız itham ve kendini savunamamanın getirdiği durum onu oldukça üzer ve psikolojisinin bozulmasına neden olur. Bu durum nedeniyle bir süre bimarhanede kalır. Mesleğinden edilen şair yoksul bir hayat sürmeye mecbur bırakılmasının yanında itibarını da yitirir. Ama onun suçsuz olduğuna inananlar da vardır.

Bimarhane nedir?

Deliler yurdu olarak anılan hastane, Osmanlı'da ruhi hastalara hizmet verirdi.

🔸 Nevres'in suçsuzluğuna inanan kişilerden biri olan Yusuf Kamil Paşa, onun Zaptiye Nezâreti mektupçuluğunda görev almasını sağlar, fakat hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle şair, bu görevden ayrılmak zorunda kalır.