Mevlana’nın Şiirlerinde Peygamber Sevgisi

Gönül ile aşk, Ahmed Aleyhisselam ile Hazret-i Ebu Bekir gibi mağara dostu olmuşlardır.

İki mağara dostunun adları iki, canları bir olursa bundan ne çıkar.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

📌 Burada bir vahdet-i vücud göndermesi var. Mevlana'ya göre aşk ve gönül artık bir olmuş iki ayrı ama tek kavramdır. Hz Muhammed (SAV) ve Hz. Ebubekir (RA) de dostlukları ile bir olmuşlardır. İki ayrı isimle bir olmayı temsil ederler.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Ünlü müelliflerden Eflâki ve Abdurrahman-ı Câmî Mevlana'nın Hz. Ebubekir'in (RA) soyundan geldiğini belirtir.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'den hikmetli öğütler