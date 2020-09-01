Mehmet Akif’in istediği halde yazamadığı kitap ve tercümeler

Mehmet Akif, her an yeni bir işle meşgul olan bir karaktere sahipti. Cemiyet üyelikleri, seyahatleri, vaazları, şiir ve makaleleri ile ülkenin tekrar eski, parlak günlerine kavuşmasını sağlamak istiyordu.

Akif'in planladığı bu işlerin bir kısmı gerçekleşmiş; bazıları ise yarım ya da plan aşamasında kalmıştı. Yapmayı planladığı işleri, ailevi durumu ve içinde bulunduğu şartlar nedeniyle gerçekleştiremedi.