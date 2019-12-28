Mehmet Akif'in hayatında vazgeçilmez olan dostları

Milli şairimiz Mehmet Akif, dostlarına çok önem verirdi. Herkesle dostluk kurmazdı fakat yakın arkadaşlarının üstüne titrerdi. Onların sosyal statüsüne, yaşam tarzına değil, mizaçlarına, dürüst olup olmamasına bakardı.

Vatan şairimiz Mehmet Akif, aynı zamanda büyük bir vefa örneğiydi. Dostlarına yakın olmak için sık sık ev değiştirir, onlara verdiği sözü yerine getirmek için ihtimam gösterirdi. Baytar Mektebi'nde okurken dostluk kurduğu arkadaşlarından biri vefat ettiğinde, çocuklarına kendi evladı gibi bakmıştı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı

Akif, Mısır'ı terk etmeden önce şu mısraları yazdı: "Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiçbiri yok, sen mi kaldın yalnız, kafileden böyle uzak." Dostluk, onun hayatının vazgeçilmezlerinden biriydi. İşte Mehmet Akif'in bazı münevver dostları...