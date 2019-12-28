Mehmet Akif'in hayatında vazgeçilmez olan dostları
Mehmet Akif'in dostlarına yakın olmak için sık sık ev değiştirdiğini biliyor muydunuz? Milli şairimiz Mehmet Akif için dostluk, hayatının vazgeçilmezlerinden biriydi. İnsanların sosyal statüsüne, yaşam tarzına göre değil, mizaçlarına göre dostluk kurardı. Sizler için Mehmet Akif'in dostlarını derledik.
Giriş Tarihi: 28.12.2019
09:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
12:38
BİR VEFA ÖRNEĞİ; MEHMET AKİF
Milli şairimiz Mehmet Akif, dostlarına çok önem verirdi. Herkesle dostluk kurmazdı fakat yakın arkadaşlarının üstüne titrerdi. Onların sosyal statüsüne, yaşam tarzına değil, mizaçlarına, dürüst olup olmamasına bakardı.
Vatan şairimiz Mehmet Akif, aynı zamanda büyük bir vefa örneğiydi.
Dostlarına yakın olmak için sık sık ev değiştirir, onlara verdiği sözü yerine getirmek için ihtimam gösterirdi. Baytar Mektebi'nde okurken dostluk kurduğu arkadaşlarından biri vefat ettiğinde, çocuklarına kendi evladı gibi bakmıştı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı
Akif, Mısır'ı terk etmeden önce şu mısraları yazdı: "Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiçbiri yok, sen mi kaldın yalnız, kafileden böyle uzak."
Dostluk, onun hayatının vazgeçilmezlerinden biriydi. İşte Mehmet Akif'in bazı münevver dostları...
Mehmet Akif'in hayranı olan Abbas Halim Paşa, Osmanlı'da görev alan bir devlet adamıydı.
Akif'i bir talih olarak görüp ona daima hürmet gösterdi. Mehmet Akif de, El-Uksur'da başlıklı şiirini ona ithaf etti.
Hayatı boyunca sanatı ve sanatçıyı destekleyen Abbas Halim Paşa, 1866 yılında Kahire'de doğdu. Babası Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğullarından Vezir Halim Paşa'ydı.
Mehmet Akif Ersoy'un vefat etmeden önceki son günleri
Ahmed Naim, Mehmet Akif'in en
çok sevdiği, saydığı, politikadan edebiyata birçok konuda fikir alışverişinde bulunduğu bir dostuydu. Daima birbirlerinin erdemlerini görüp takdir ettiler. Sıratımüstakim'in yazı heyetinde yer alan Babanzade Ahmed Naim'ın mezarı da Edirnekapı'da Mehmet Akif'in hemen yanındadır.
1872 yılında Bağdat'ta doğan Babanzade Ahmed Naim, 18 yıl Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde felsefe profesörü olarak görev yaptı.
Sahih-i Buhari'yi Türkçeye kazandıran Babanzade Ahmed Naim, İstanbul'da vefat etti.
Mutlaka okunması gereken felsefi kitap
Said Halim Paşa,
Mehmet Akif'in büyük saygı duyduğu Osmanlı'nın sadrazamlarından biriydi. Aralarında samimi bir dostluk bulunurdu. Said Halim Paşa'nın Fransızca kaleme aldığı İslamlaşmak ve İslam Teşkilatı- Siyasiye adlı eserini Mehmet Akif, Türkçeye kazandırdı.
1863 yılında Kahire'de doğan Said Halim Paşa, sadrazamlığının yanında önemli bir düşünce adamıydı.1921 yılında Roma'da Ermeni bir komitacı tarafından şehit edildi. Vezir Halim Paşa'nın oğlu, Abbas Halim Paşa'nın ağabeyidir.
İslamcılık hareketinin fikir önderi
Mehmet Akif'in duruşuna ve sanattaki dehasına hürmet gösteren Şerif Muhiddin Targan, Türk müziği üstadı, ud ve çello virtüozüdür. Mehmet Akif, Safahat'ın yedi kitabı olan Gölgeler'i sazıyla ruhunda derin tesirler bırakan Şerif Muhiddin'e ithaf etti. Mehmet Akif, Sanatkâr adlı şiirinde onu anlattı.
Peygamber Efendimizin soyundan gelen Şerif Muhiddin, Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğluydu. 1892 yılında İstanbul'da doğan Şerif Muhiddin, hem Türk musikisini hem de Batı musikisini çok iyi bilirdi. Piyanist Leopold Godowskyi kemancı Mischa Elman, Fritz Kreisler gibi müzisyenlerle çalışan Targan, Batı müziğinin icra şekillerini uda uyguladı. Şerif Muhiddin, 1967 yılında vefat etti.
Şerif Muhittin Targan'ın eserleri