Kutadgu Bilig’de yeme-içme geleneği

🔸 Dünya üzerinde varolmuş bütün devletlerin ve milletlerin kültürünü oluşturan ögelerin başında yemek adabı gelir. Bu kültür, bir toplumun tarihi ve gelecek nesli için büyük önem arz eder. Sofra adabı aynı zamanda bir toplumun uygarlık seviyesini de gösterir. Öyle ki eski Türkler; başarı, sevinç ve mutluluk getiren durumlarda Allah'a (cc) teşekkür mahiyetinde belli dönemlerde, toylar ve şenlikler tertip ettiler.

🔸 Konuyla ilgili Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı güzide eser, Kutadgu Bilig'de de yemek geleneğiyle ilgili birçok beyit bulunur.

Eserde, Ögdülmiş, Odgurmış'a ziyarete gitme töresinde, yemek kültürü ile ilgili şu bilgileri verir:

4569- Ben insanlara karışırsam, onlara gidip gelirken, bunu endişesiz ve huzurlu yapmam gerekir.

4570- Şüphesiz beni yemeğe çağıracaklar ve ben çağırınca onlar da bana gelecekler.

4571- Yemeğe nasıl gitmeli ve yemeği nasıl yemeli; çağırırken de nasıl çağırmalı ey kardeş.

4572- Bunu da bana açık söyle, bu işte de biraz bilgim olsun.

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