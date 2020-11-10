İmam Gazali'nin öğrencisine verdiği 11 öğüt

Ey Oğul! Dünya malından sana ve ailene bir sene yetecek kadarından fazlasını toplama. Nitekim peygamberimiz (s.a.v) bazı hanımları ile böyle yapardı ve "Allah'ım Muhammedin âlinin rızkını onlara kâfi kıl" diye niyaz ederdi. Bunu da sadece kalpleri zayıf olan zevceleriyle yapar, imanları yakıni olan hanımları için bir veya yarım günlük rızık temenni etmekle îktifa ederdi.