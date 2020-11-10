İmam Gazali'nin öğrencisine verdiği 11 öğüt
İmam Gazali İslami ilimlerin birçok dalında telif ettiği eserlerle ün kazanmış büyük bir âlimdi. Hüccet-ül İslam lakabı ile bilinirdi. Yaşadığı dönemde ilim talebelerinin yetişmesine öncülük etmiştir. Peki İmam Gazali'nin yetiştirdiği öğrencilere hangi tavsiyeleri verdiğini biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 10.11.2020
17:13
Ey oğul! Nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir. Yapılmaması emredilen işler ise onların kalplerine hoş ve şirin görünür.
Ey Oğul! Dünya malından sana ve ailene bir sene yetecek kadarından fazlasını toplama. Nitekim peygamberimiz (s.a.v) bazı hanımları ile böyle yapardı ve "Allah'ım Muhammedin âlinin rızkını onlara kâfi kıl" diye niyaz ederdi. Bunu da sadece kalpleri zayıf olan zevceleriyle yapar, imanları yakıni olan hanımları için bir veya yarım günlük rızık temenni etmekle îktifa ederdi.
Ey oğul! İnsanlarla olan münasebetlerinde, onlara kendine yapılmasını istediğin muameleyi yap. Çünkü bir kulun imanı, diğer insanları kendisi gibi sevmedikçe kemale ermiş sayılmaz.
Ey oğul! Emir ve sultanların hediyelerinin helal olduğunu bilsen de kabul etmemendir. Zira onları kabul etmek dine fesad verir. Riyakarlık ve zulümlerine muvafakat doğurur. Bunların hepsi de senin dinin için bir tehlikedir.