Keçecizade İzzet Molla'nın beyitleri ve anlamları
Keçecizade İzzet Molla, klasik şiirin son üstadıydı. Oldukça etkili hikemi tarzda beyitler kaleme alan Keçecizade, edebiyatımızda birçok yeniliğe de imzasını attı. Onun yıllardır hafızalarda yaşayan atasözü mahiyetinde birçok beyit bulunurdu. Sizler için, divan edebiyatının son büyük temsilcilerinden Keçecizade İzzet Molla'nın beyitleri ve anlamlarını derledik.
Giriş Tarihi: 10.06.2020
09:05
Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
09:37
📌Gerdun sitem-i baht-i siyâh etmeğe değmez
Billâh bu gamhâne bir âhetmeğe değmez
Felek, kara bahttan şikâyet etmeye değmez. Billâhi, bu gam yuvası olan dünyanın bir aha karşılık olacak değeri yoktur.
Baht-i siyâh: Kara baht Sitem-i baht-i siyâh: Kara bahtın sitemi
Edebiyat çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler
📌Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin
Bülbül hâmûş havz tehî gülsitan harâb
Bu âlemin öyle bir bahar mevsimine geldik ki; bülbül susmuş, havuz boş ve gül bahçesi haraptır...
Mevsim-i bahâr: Bahar mevsimi
📌Târmâr etti nice kâkül-i leylâyı felek
Kays ile bu dil-i güm-geşte o sevdâda dahi
Felek, nice güzelin saçını darmadağın etti; Mecnunla bu kendinden geçmiş gönül ise hâlâ o sevdadadır.
Kâkül-i leylâ: Leylânın saçı Güm-geşte: Kaybolmuş Dil-i güm-geşte: Kaybolmuş gönül; aşk yüzünden kendini kaybetmiş, çıldırmış olan gönül
Sözünüzün etkisini artıracak beyitler
📌Ser-i Mecnun'da fikr-i kâkül-i Leylî karâr itmez
O viran âşiyâna mürg-i devlet i'tibâr itmez
Gönül kanaatin Kaf (dağında) vücudunu yok etmeyi diler, ünlü Anka (kuşunun) kanadını şöhret çelengi yapmaz.
Aşiyân: Kuş yuvası
📌Ağladım öyle ki şem'-i ruhunu görmeyeli
Düştü pervâne-i dil âteş ararken suya
Al yanağını görmeyeli öyle ağladım ki gönül pervanesi, ateş ararken suya düştü.
Şem: Mum Dil: Gönül
D ivan edebiyatından beyitler ve anlamları