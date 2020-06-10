Keçecizade İzzet Molla'nın beyitleri ve anlamları

📌Târmâr etti nice kâkül-i leylâyı felek

Kays ile bu dil-i güm-geşte o sevdâda dahi

Felek, nice güzelin saçını darmadağın etti; Mecnunla bu kendinden geçmiş gönül ise hâlâ o sevdadadır.

Kâkül-i leylâ: Leylânın saçı

Güm-geşte: Kaybolmuş

Dil-i güm-geşte: Kaybolmuş gönül; aşk yüzünden kendini kaybetmiş, çıldırmış olan gönül

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler