◼ Edebi yaşantısını hayatının her döneminde sıcak ve güncel tutan şairin şiirleri, her kuşaktan ve her görüşten insan tarafından bugün dahi okunur.

◼ Bu husus İsmet Özel'in kaleme aldığı metinleri, duyguları ile beslemesi ve ortaya aşılamayan şiirler, yazılar koyması ile alakalıdır.

İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler