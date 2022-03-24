İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

İsmet Özel milletimizin son asırda yetiştirdiği en önemli şair ve mütefekkirlerdendir. Yazdığı şiirler ve ortaya attığı fikirler ile entelektüel geleneğimizi daima besleyen Özel, düşünsel yolculuğu sırasında pek çok durağa uğrayarak ortaya birbirinden kıymetli eserler koyar. Bu eserlerden biri de bakmak ve görmek arasındaki farka dikkat çeken "Bakanlar ve Görenler"dir. Sizler için İsmet Özel'in "Bakanlar ve Görenler" eserinden altı çizili cümleleri bir araya getirdik.