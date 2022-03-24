Arama

Menu

İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

İsmet Özel milletimizin son asırda yetiştirdiği en önemli şair ve mütefekkirlerdendir. Yazdığı şiirler ve ortaya attığı fikirler ile entelektüel geleneğimizi daima besleyen Özel, düşünsel yolculuğu sırasında pek çok durağa uğrayarak ortaya birbirinden kıymetli eserler koyar. Bu eserlerden biri de bakmak ve görmek arasındaki farka dikkat çeken "Bakanlar ve Görenler"dir. Sizler için İsmet Özel'in "Bakanlar ve Görenler" eserinden altı çizili cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 19:09
  • 1
  • 34
İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

◼ 1944 doğumlu şair ve mütefekkir İsmet Özel yaşamı boyunca dert edindiği değerleri edebi ve felsefi boyutta savundu. Zor zamanlarda konuşan şair eserlerinde bilhassa bu meselelere odaklandı.

◼ Özel daha evvel üzerine fazla düşünülmeyen vadilerde at sürdü. Yaşantısı boyunca asla kolay meseleler ve sorularla ilgilenmedi. O, Müsllümanların zor hususlara eğilmesi gerektiğini savundu.

◼ "Bakanlar ve Görenler" de ustalıkla modernlik ve teknolojik gelişmeler gibi hususlara temas eden şair, yine Müslümanların haklı davasını savunuyor.

İsmet Özel'den 100 Alıntı

  • 2
  • 34
İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

"Mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla birlikte hareket edeceğiz!"

İsmet Özel

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?

  • 3
  • 34
İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

"Müslüman için insan olmanın anlamı, Allah'ı tanıma imkânına bağımlıdır."

İsmet Özel

İsmet Özel'den 100 Alıntı

  • 4
  • 34
İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

"Diyebiliriz ki anlaşma her zaman "sessiz"dir. Gerçek sözler, söylenmemiş sözlerdir."

İsmet Özel

İsmet Özel'in Şiir Okuma Kılavuzu isimli eserinden alıntılar

  • 5
  • 34
İsmet Özel’in Bakanlar ve Görenler kitabından altı çizili cümleler

"Gerçek sözler, söylenmemiş sözlerdir."

İsmet Özel

İsmet Özel kimdir?

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN