İsmet Özel’den 100 Alıntı

Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden olan İsmet Özel, dil üzerinden şiir ile masalsı bir ilişki kurar. O'nun şiiri, bizi uzaklara götürdüğü gibi bir anda yaşamın en sert yönleriyle de yüzleştirir. Şiiri sadece bir söz sanatı olarak görmeyen Özel, eserleri ile metinsel zeminini de destekler. Sizler için Türk edebiyatının müstesna şairi İsmet Özel'in şiirlerinden sarsıcı ve çarpıcı mısraları bir araya getirdik. İsmet Özel şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…