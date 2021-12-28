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İsmet Özel’den 100 Alıntı

Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden olan İsmet Özel, dil üzerinden şiir ile masalsı bir ilişki kurar. O'nun şiiri, bizi uzaklara götürdüğü gibi bir anda yaşamın en sert yönleriyle de yüzleştirir. Şiiri sadece bir söz sanatı olarak görmeyen Özel, eserleri ile metinsel zeminini de destekler. Sizler için Türk edebiyatının müstesna şairi İsmet Özel'in şiirlerinden sarsıcı ve çarpıcı mısraları bir araya getirdik. İsmet Özel şiirleri, sözleri, mısraları, eserleri, sanatı, sanat anlayışı, edebi yönü, kişiliği…

Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:01
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İsmet Özel’den 100 Alıntı

"varsın zındanların uğultusu vursun kulaklarımıza
yaşamak
bizimçün dokunaklı bir şarkı değil ki."

İsmet Özel

📌 Şiir adı: Yıkılma Sakın

Halkın Dostları'ndan Hakk'ın dostlarına İsmet Özel

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İsmet Özel’den 100 Alıntı

"Sözlerim var köprüleri geçirmez
kimseyi ateşten korumaz kelimelerim"

İsmet Özel

📌 Şiir adı: Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar

10 Maddede İsmet Özel

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İsmet Özel’den 100 Alıntı

"İnsan
eşref-i mahlûkattır derdi babam
bu sözün sözler içinde bir yeri vardı"

İsmet Özel

📌 Şiir adı: Amentü

İsmet Özel'e göre şiir nedir, nasıl okunur?

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İsmet Özel’den 100 Alıntı

"bileyim hangi suyun sakasıyım ya rabbelalemin
tütmesi gereken ocak nerde?"

İsmet Özel

📌 Şiir adı: Münacaat

İsmet Özel'in hafızalara kazınan şiirleri

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İsmet Özel’den 100 Alıntı

"şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı
üzerime yüreğimden başka muska takmadan
konuşmak istiyorum."

İsmet Özel

📌 Şiir adı: Mazot

İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntı

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