İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntı 📙

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden İsmet Özel şair, yazar ve mütefekkir kimliği ile ön plana çıkmış bir isim. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan biri olan İsmet Özel, "Ve'l Asr" adını verdiği kitabında Müslümanlara, içinde bulunduğumuz bu asırdan uyanış dolu mesajlar veriyor. İslamcılar, modernistler, başarılılar, başarısızlar, konuşanlar, konuşmayanlar kısaca herkese dair çözümlemelerde bulunuyor. İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntıyı derledik.