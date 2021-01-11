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İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntı 📙

Edebiyatımızın yaşayan en önemli kalemlerinden İsmet Özel şair, yazar ve mütefekkir kimliği ile ön plana çıkmış bir isim. Düşüncesinde, şiirinde, varoluşunda devamlılık olan ender yazarlardan biri olan İsmet Özel, "Ve'l Asr" adını verdiği kitabında Müslümanlara, içinde bulunduğumuz bu asırdan uyanış dolu mesajlar veriyor. İslamcılar, modernistler, başarılılar, başarısızlar, konuşanlar, konuşmayanlar kısaca herkese dair çözümlemelerde bulunuyor. İsmet Özel'in Ve'l Asr kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:51
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Bilgi çeşitlilik bakımından çoğaldı; fakat her çeşit kendi dar kalıbını doğurdu.

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Madem "canlı kalmak" ifadesinin anlamı biz insanlar için ot gibi veya it gibi yaşamayı kapsamıyor, o halde insan hayatının kendine mahsus alanına dair bir anlayışımız, bir şuurumuz olsa gerek.

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Eğer katıksız Türkçe konuşacağım diye tutturursanız "hiçbir şey" diyemezsiniz. Çünkü "hiç" Farsça, "şey" Arapçadır.

İsmet Özel kimdir?

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Okumayı ciddiye alan kişiler neden "ne okumamı tavsiye edersiniz?" sorusunu sormazlar? Çünkü kitaplar insanı kitaplara götürür. Kitapların kendileri zenginliklerini ve yetersizliklerini ele verirler. Okumanın rehberi okumaktır.

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Müslümanın bir dönüm noktası, bir devrim anı beklemesine gerek yoktur. O istikamet üzre olduğu sürece inkılap vuku bulmaktadır.

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