Hikayeleri nasıl okuyalım?

📌 Bir eser, siz onu okuyana kadar harflerle dolu sayfalardan ibarettir. Fakat okuyucu ile buluşunca bir kimliğe bürünür ve eser hayat bulur.

📌Hikâye, hayatın değerli anlarını bizlere sunar. Bu anlarla varlığımızın etrafımızı sarar. Kelimelerle, cümlelerle, anlamlarla ve yarattığı karakterlerle bir bütün olarak kendini tamamlar.

📌 Hikâyede ilk bakışta basit gibi görünen ayrıntı, bir isim, sıfat insanoğlunun farkına varılmayan bir özelliğini gösterebilir.