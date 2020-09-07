Gelibolulu Mustafa Ali Divanı'ndan en güzel beyitler

📚 Gelibolulu Mustafa Ali'nin edebi kişiliği

📌Türk Edebiyatı tarihinin en üretken şahsiyetlerinden biri olan Gelibolulu Mustafa Ali'nin, bugüne kadar daha çok tarihçiliği üzerinde durulmuş ve edebi yönü fazlaca işlenmemiştir. Fakat edebî şahsiyetini değerlendirmenin tarimiz açısından da önemi büyüktür. Şairin edebi kişiliğine dair birincil kaynaklar tezkirelerdir. Kendi sanatını yorumlaması da onu çağdaşlarından ayıran farklı bir noktadır.

📌Çağdaşları Ali'nin şiirlerini beğendiklerini ayrıntılı biçimlerde tezkirelerde tarif etmiştir. Yabancı araştırmacıların da dikkatini çeken Ali, Hammer'ın da tarafından da değerlendirilmiş ve dönemin önde gelen düşünürlerinden biri olarak takdim edilmiştir.