Geçmişten günümüze ünlü şairlerin dizelerinde bayram coşkusu

🔶"Nerede o eski bayramlar?" klişeleşmiş bir söz olsa da, bu cümle aslında Osmanlı'daki bayramların ehemmiyeti gösterir . Nitekim bu önem, toplumsal hayattaki düzlemden kültür dairesi içerisine de girmiş, bayramlar edebiyatta bir türe adını verecek kadar ayrı bir konuma taşınmıştır.

🔶 Süheyl Ünver'in ifade ettiği gibi Osmanlı bir "Ramazan medeniyeti"dir. Ramazanı medeniyetinin asli unsuru haline getirmiş bir milletin edebiyatı da bu ayın maneviyatından feyzini elbette alacaktır.

🔶 Sultan I. Ahmet'ten Zâti'ye, Şeyh Galip'ten Nedim'e, Hayali Bey'den Nev'i'ye kadar Osmanlı'nın en büyük divan şairlerinin birçoğu bu ay ve Ramazan bayramı için gazel ve kaside kaleme almışlardır.