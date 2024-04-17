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KÜLTÜR SANAT

"7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" 22 Nisan'da başlayacak

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen, küratörlüğünü sanat yönetmeni Esra Özkan'ın üstlendiği "7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali" bu yıl "umut" temasıyla 22 Nisan - 23 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.

7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali 22 Nisan’da başlayacak
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2024 08:57:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 08:57

Bienalden yapılan açıklamaya göre, görsel sanatlar alanında bine yakın proje başvurusunun yapıldığı programa, bu yıl 12 ülke, 25 ilden 5 bin 250 çocuk ve genç katılım sağlayacak.

Bu yıl deprem bölgesindeki çocukların projelerinin de yer aldığı bienalde sivil toplum kuruluşları, bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, dezavantajlı gruplar, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarda neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak.

Ayrıca program bu yıl eklenen maker, yapay zeka ve dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri de ağırlayacak.

Program Mustafa Kemal Kültür Merkezi, Çağdaş Akatlar Sanat Galerisi, İstiklal Sanat Galeri Beyoğlu, Kadıköy İskele Meydanı, Beşiktaş Barbaros Meydanı, Galata Kulesi Meydanı ve Şehir Hatları vapurlarında gerçekleştirilecek.

Program kapsamında İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Dilan Bozyel, Seren Fosforoğlu, Abdülkadir Özbek, Esra Karagülle, Nihan Aslı Elmas, Murat Germen, Selçuk Artut, Leyla Emadi, Bekir Aksoy, Asil Aksoy, Murat Aygen, Gülveli Kaya, Bengisu Bayrak, Süreyya Evren, Yekta Kopan, Seydi Murat Koç ve Şevket Sönmez'in arasında bulunduğu sanatçı, akademisyen ve eğitimcilerle atölye söyleşi, performans ve etkinlikler düzenlenecek.

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Etiketler Çağdaş Akatlar Sanat Galerisi Selçuk Artut Şehir Hatları vapur İstiklal Sanat Galeri Beyoğlu

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