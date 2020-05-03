Fatih Sultan Mehmet zehirlendi mi? Fatih’in ölümündeki sır…

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ile çağ açıp çağ kapatan, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir komutandı. Onun gerçekleştirdiği fetihler ve yenilikler, İslam dünyasında Osmanlı'nın itibarını arttırmış; Batı dünyasında ise büyük bir paniğe yol açmıştı. Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken gerçekleştirdiği kutlu fetihin ardından cihana hükmetmeye, dünya siyasetine yön vermeye başlamış; bu nedenle hem Doğu'nun hem de Batı'nın hedefi haline gelmişti. Fatih, tam 12 zehirleme teşebbüsünü atlatmıştı. Peki, ölümünden kısa bir süre önce Fatih'e kasıtlı olarak yanlış bir ilaç mı verildi? Fatih Sultan Mehmet zehirlendi mi? Fatih'in ölümündeki sır…