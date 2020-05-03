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Fatih Sultan Mehmet zehirlendi mi? Fatih’in ölümündeki sır…

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ile çağ açıp çağ kapatan, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir komutandı. Onun gerçekleştirdiği fetihler ve yenilikler, İslam dünyasında Osmanlı'nın itibarını arttırmış; Batı dünyasında ise büyük bir paniğe yol açmıştı. Fatih Sultan Mehmet, henüz 21 yaşındayken gerçekleştirdiği kutlu fetihin ardından cihana hükmetmeye, dünya siyasetine yön vermeye başlamış; bu nedenle hem Doğu'nun hem de Batı'nın hedefi haline gelmişti. Fatih, tam 12 zehirleme teşebbüsünü atlatmıştı. Peki, ölümünden kısa bir süre önce Fatih'e kasıtlı olarak yanlış bir ilaç mı verildi? Fatih Sultan Mehmet zehirlendi mi? Fatih'in ölümündeki sır…

Giriş Tarihi: 03.05.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 17:39
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FATİH SULTAN MEHMET NASIL ÖLDÜ?
FATİH SULTAN MEHMET NASIL ÖLDÜ?

İstanbul'un fethi ile çağ açıp çağ kapatan, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ölümü tarih boyunca daima çok tartışılan konulardan biri oldu.

Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden önce Mısır'daki Memluk Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik meydana gelmişti. Fatih Sultan Mehmet'in 25 Nisan 1481'de Üsküdar'a geçmesiyle sefer başladı.

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SEFERE ÇIKTIĞI SIRADA ŞİDDETLİ AĞRI ÇEKMEYE BAŞLADI
SEFERE ÇIKTIĞI SIRADA ŞİDDETLİ AĞRI ÇEKMEYE BAŞLADI

Fatih, hemen hemen bütün Osmanlı padişahlarında görülen nıkris (gut) hastalığından mustaripti. Bu durum padişahların hareketlerinin kısıtladığı gibi devamlı ağrılar içinde kalmasına da sebep oluyordu.

Osmanlı ordusu, Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı'nda konaklandı. Sultan burada 1 Mayıs'ta şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı.

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YENİ HASTALIKLAR DA BAŞGÖSTERMİŞTİ
YENİ HASTALIKLAR DA BAŞGÖSTERMİŞTİ

Eski hastalıklarının yani nikris ile romatizmanın yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'te yeni hastalıklar da başgöstermişti.

Fatih'in tedavisinde hekimbaşı Laristanlı Acem Hamideddin el-Lari başladı. Acem Lari başarısız olunca, eski hekimbaşı Yakup Paşa tedaviyle görevlendirildi.

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FATİH’E YANLIŞ İLAÇ MI VERİLDİ?
FATİH’E YANLIŞ İLAÇ MI VERİLDİ?

Yakup Paşa, elinden bir şey gelmeyeceğini, yanlış bir ilaç kullanıldığını ve bu ilacın etkilerini gidermenin artık mümkün olmadığını söyledi.

Ancak diğer tabipler çaresiz kalınca hastaların tedavisinde kullanılan şurubu vererek padişahın sancısını azaltma yolunda gitti. Fakat şurup tesirini göstermedi ve Fatih kısa bir komadan sonra 3 Mayıs 1481'de ikindi vakti vefat etti.

İstanbul'un fethi Hristiyan dünyasında nasıl karşılandı?

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FATİH'İ KİMİN ZEHİRLETTİĞİNE DAİR ÜÇ İDDİA
FATİH'İ KİMİN ZEHİRLETTİĞİNE DAİR ÜÇ İDDİA

Fatih'in daha 50 yaşındayken yeni bir sefere çıktığı sırada Gebze'de Hünkâr Çayırı isimli yerdeki ölümü, gerek akademik gerekse popüler düzeydeki tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmuştur.

Fatih'i kimin zehirlettiği konusunda üç iddia vardı. Birincisi Amasya Valisi Şehzade Beyazıt'ın, Veziriazam Karaman Mehmet Paşa'nın, kardeşi Cem Sultan lehindeki teşebbüsleri yüzünden başhekim Acem Lari'yi kullanarak babasını zehirlettiği şeklindeydi.

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