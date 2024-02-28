28 Şubat'ın psikolojik etkileri

◾ 28 Şubat sürecinin öne çıkan simgelerinden birisi İstanbul Üniversitesi'nde kurulan "ikna odaları" idi. Psikolojik harbin en önemli duraklarından biri olan ikna odaları binlerce genç kızın travması oldu.

◾ Gizli bir kameranın olduğu bu ufak odalarda öğrencilere bazı teklifler sunulurdu. Bunlar; başörtülü öğrencilerden saçlarını açmaları, bunu taahhüt etmeleri, evrak imzalamalarıydı.