28 Şubat'ın psikolojik etkileri
Toplumumuzda kapanmaz yaralar açan bir süreç olan 28 Şubat hala taze. Kız öğrencilere yönelik uygulanan baskı politikaları sonucunda binlerce masum eğitim haklarından oldu. Okullarına devam edenler ise başörtüsü yasağına takılmamak için alternatiflere yöneldiler. 28 Şubat'ın sebep olduğu psikolojik etkiler ise hafızalardan kolay kolay silinmedi. İşte, 28 Şubat'ın psikolojik etkileri...
Giriş Tarihi: 28.02.2024
13:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
14:00
◾ Tarihimizin
en kara lekelerinden biri olarak kabul edilen 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin üzerinden 27 sene geçti. Lakin 28 Şubat tamamen geçmişte kalmadı: Anıları ve etkileri hala taze.
◾ Dönemin
tanıkları ve mağdurları toplumsal inanç dinamikleri üzerinden gerçekleşen uygulamaları, zorbalıkları ve baskıları hala unutabilmiş değil.
Postmodern darbe sürecinde neler yaşandı?
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denilen "Bin sene sürecek" 28 Şubat sürecinden en çok etkilenen ise inançları gereği başörtüsü taktıkları için eğitim hakları engellenen öğrenciler oldu.
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Başörtüsü baskısı sadece üniversitelerde kalmadı. Toplumun hemen her kurumunda, devlet kurumlarında başörtülü çalışanlar mesleklerini ifa edemez hale getirildiler.
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Medya eliyle toplum üzerinde ciddi bir baskı oluşturularak başörtülü öğrenciler adeta birer" cadı" ilan edildi ve böylece bir cadı avı süreci başlatıldı.
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1997 - 2001 arasında rüzgar estiren ve daha uzun bir süre de etkilerini hissettiren 28 Şubat'ta binlerce insanın hayalleri çalındı, istenmeyen olarak ilan edildiler.
28 Şubat'ın utanç manşetleri
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28 Şubat sürecinin öne çıkan simgelerinden birisi İstanbul Üniversitesi'nde kurulan "ikna odaları" idi. Psikolojik harbin en önemli duraklarından biri olan ikna odaları binlerce genç kızın travması oldu.
◾ Gizli bir kameranın olduğu bu ufak odalarda öğrencilere bazı teklifler sunulurdu. Bunlar;
başörtülü öğrencilerden saçlarını açmaları, bunu taahhüt etmeleri, evrak imzalamalarıydı.
◾ İkna odalarında kendisine sunulan
fikirleri ve psikolojik baskıyı kabul etmeyen öğrenciler önce hakaretle sonraysa tehditle korkutuldu.
◾ Yüzlerce öğrenci eğitim hayatın
ı peruk, bone ve şapka ile sürdürürken, yüzlercesi de binbir hayalle kazandığı üniversitesine gidemedi. https://www.instagram.com/p/C34oFNxtzp0/