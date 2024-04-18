Çağları aşan yazar Oğuz Atay'ın eserlerinden 25 alıntı

Oğuz Atay, çok yönlü ve modernist bir yazar olarak bilinir. Eserlerinde Cumhuriyet dönemi aydınının yaşadığı kültürel bunalımı ve kimlik arayışını derinlemesine irdeleyen bir yazardır. Doğu ve Batı uygarlıkları arasında sıkışmış olan bu aydınların ruhsal ve düşünsel sorunlarına odaklanır. Atay, romanlarında bireyin iç dünyasını keşfetmek için çeşitli post-modern teknikleri kullanır. Bu sayede, bireyin iç dünyasını ve çatışmalarını derinlemesine ele alır ve okuyucuya farklı bir bakış açısı sunar. İşte sizler için kalemiyle çağları aşan Atay'ın kaleminden 25 alıntı.