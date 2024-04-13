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Batı'nın iki yüzlülüğü: Filistin'in engellenen haklı davası

7 Ekim tarihinden itibaren işgalci İsrail, Gazze'de insanlık ayıbı bir soykırım gerçekleştiriyor. Bu süreçte dünyadaki tüm vicdan sahipleri, her türlü platformda siyonistleri protesto ederken özgürlükçü ve insan haklarına saygılı olduğunu her fırsatta dile getiren Batılı medya, basın ve hükümetler ise üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Öyle ki son bir haftada Almanya'da yaşanan çifte standartlı uygulamalar ve Filistin davasına yönelik engellemeler Batı'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya döküyor.

Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:23
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7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılarda Gazze'de on binlerce insan şehit olurken binlercesi de var olan zor şartlar altında tedavi olarak hayata tutunma çabasında.

◼ 21. yüzyılda tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen Gazze'deki katliama dünyadaki vicdan sahipleri karşılık vererek farklı şekillerde işgalcilere karşı tepkilerini gösterdiler.

FİLİSTİN'DEKİ ZULME KARŞI MÜSLÜMAN TAVRI NASIL OLMALI?

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◼ Ama bu tepkiler özellikle özgür düşünce, insan hakları gibi konularda her zaman ahkam kesen Batı tarafından büyük bir engelleme furyası ile karşılandı.

◼ Son bir haftada; işgalci zulmüne karşı bir mektup imzaladığı için bir profesör, boykot uygulaması kullandığı için bir sunucu işinden olurken katliamın şahitlerinden Dr. Abu Sitta'nın Almanya'ya girişi engellendi.

FİLİSTİN'DE ŞAHİT OLDUĞUMUZ HABÂSET: HASİDİZİM

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İmza attığı için profesörlüğü alındı
İmza attığı için profesörlüğü alındı

◼ İşgalci İsrail'e karşı gösterdiği tavırdan dolayı bedel ödeyen son isimlerden birisi de aslen yahudi olan Amerikalı felsefe profesörü Nancy Fraser.

Köln Üniversitesi Filistin'i destekleyen halka açık bir mektubu imzalaması nedeniyle yahudi olan ABD'li felsefeci Nancy Fraser'a profesörlük için gönderdiği daveti geri çekti.

MESCİD-İ AKSA'NIN MÜSLÜMANLAR İÇİN ÖNEMİ

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◼ Üniversite yaptığı açıklamada Nancy Fraser tarafından imzalanan söz konusu mektubun işgalci İsrail'in var olma hakkını ihlal ettiğini iddia etti.

Nancy Fraser ise yaptığı açıklamada,

"Pişman değilim. Az önce İsrail'e karşı bir mektup daha imzaladım. Gazze'de 100'den fazla Filistinli profesör, 9 üniversite rektörü öldürüldü." sözleri ile Filistin'de yaşanan acı tabloya dikkat çekti.

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Helen Fares: Boykot ettiği için işinden kovuldu
Helen Fares: Boykot ettiği için işinden kovuldu

Boykot insanlık yararına insanca bir duruştur ilkesiyle hareket ettiği için işinden olan bir diğer isim de MixTalk programının sunucusu Helen Fares.

◼ Çektiği bir videoda İsrail ürünlerini boykot etmek için kullanılan "No, Thanks" isimli uygulamayı kullandığı için işinden kovuldu.

No, Thanks nedir?

"Hayır, teşekkürler" anlamına gelen uygulama, ürünlerin boykot listelerinde olup olmadığını gösteriyor.

5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ

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