Batı'nın iki yüzlülüğü: Filistin'in engellenen haklı davası

◼ Ama bu tepkiler özellikle özgür düşünce, insan hakları gibi konularda her zaman ahkam kesen Batı tarafından büyük bir engelleme furyası ile karşılandı.

◼ Son bir haftada; işgalci zulmüne karşı bir mektup imzaladığı için bir profesör, boykot uygulaması kullandığı için bir sunucu işinden olurken katliamın şahitlerinden Dr. Abu Sitta'nın Almanya'ya girişi engellendi.

FİLİSTİN'DE ŞAHİT OLDUĞUMUZ HABÂSET: HASİDİZİM