Batı'nın iki yüzlülüğü: Filistin'in engellenen haklı davası
Batı'nın iki yüzlülüğü: Filistin'in engellenen haklı davası
7 Ekim tarihinden itibaren işgalci İsrail, Gazze'de insanlık ayıbı bir soykırım gerçekleştiriyor. Bu süreçte dünyadaki tüm vicdan sahipleri, her türlü platformda siyonistleri protesto ederken özgürlükçü ve insan haklarına saygılı olduğunu her fırsatta dile getiren Batılı medya, basın ve hükümetler ise üç maymunu oynamayı sürdürüyor. Öyle ki son bir haftada Almanya'da yaşanan çifte standartlı uygulamalar ve Filistin davasına yönelik engellemeler Batı'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya döküyor.
Giriş Tarihi: 13.04.2024
11:48
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
14:23