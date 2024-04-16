Dünyadaki ilginç gelenekler
Dünyada birbirinden ilginç pek çok gelenek bulunur. Ortaya çıkan bu adetlerin çıkış nedenleri farklılık gösterse de en bilinen ve yaygın olanı "statü"dür. Statü, güzellik ve güç için insanlar pek çok şeyi göze alır. İşte, sizler için Padaung, Mursi, Masai Mara kabilelerindeki gelenekleri araştırdık.
Giriş Tarihi: 17.04.2024
08:33
PADAUNG KABİLESİ
◾ Dünyada çeşitli sebeplerden ötürü birbirinden ilginç gelenekler ortaya çıkmıştır. Enteresan adetlerden biri de
Tayland'daki Padaung kabilesinde yaşatılmaktadır.
◾ Bu kabile
"zürafa boyunlu" kadınlardan oluşur. Topluluğa da adını veren Padaung, dilinde Shan "uzun boy" manasını gelir.
Shan/Şanlar kimledir?
Shan ya da Şanlar, Şanlar, . Güneydoğu Asya'da yaşarlar. Tai Long ya da Tai Yai olarak da bilinen bu halk, Tay-Kaday dilleri ailesinden Tay dilleri grubundan olan Şanca dilini konuşurlar
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ZÜRAFA BOYUNLU KADINLAR
◾ Kadınların boyunlarına taktıkları ilginç halkaların kökeni
11. yüzyıla uzanır. Boyunlarına taktıkları 10 kiloluk halkalar köprücük kemiğini iterek göğü kafesi üzerinde bir baskı yaratır ve kadınların boyunları uzunmuş gibi görünür.
◾ Takılan bu halkalar ağır sonuçlar doğurur. Boyun kasları zayıflar, hassalaşır ufak bir darbede kırılabilir. Bu gelenek
kadınların yatalak kalmalarına ve ölümcül sonlarla karşılaşmalarına neden olur.
LOTUS AYAK GELENEĞİ
◾ Lotus ayaklar,
'de 10. yüzyılda Çin "kadınlarda ayak bağlama geleneği" olarak ortaya çıkar. Bu adet; statü ve kimlik belirleyicisidir. Kız çocukları daha 5-6 yaşlarındayken ayak kemiklerinden bazıları kırılır ve dört parmak ayak başparmağının altına doğru kapatılır.
◾ Uygulamanın bu yaşlarda yapılmasının sebebi, ayak kemiklerinin yeni yeni gelişiyor olmasıdır. Yapılan bu işlem sonucu ayaklar, lotus çiçeği formunu almaktadır. Bundan dolayı da geleneğin adı
"lotus ayaklar" olmuştur. Farklı bitkiler ve hayvan kanlarıyla ayak yumuşatılır ve 4 metre uzunluğunda 10 santimetre genişliğinde pamuk ipliğinden meydana gelen beyaz ya da mavi kumaşlarla sıkı sıkı bağlanır.
Trajik bir gelenek: Lotus ayaklar
LOTUS AYAK GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
◾ Yapılan bu uygulamada ayağın enfeksiyon kapmaması adına tırnaklar derin bir şekilde kesilir ve parmak aralarına şap tozu dökülür.
Ayak bağlama uygulaması yapılırken bandajlar belirli aralıklarda açılır, temizlenir ve tekrardan yeni bir bandajla bağlanır. Ayak bağlama geleneği tam iki yıl boyunca devam etmektedir.
◾ Bu, sürecin en zorlu ve acılı yıllarıdır. Ara sıra bandaj açılır temizlenir ve ayak tekrar bağlanır. Sonuç olarak ayak şekil değiştirir ve artık farklı bir form kazanmış olur.
Lotus ayaklarla kadınların yürüyüşü tamamen değişir. Ayak bağlama işlemi bittikten sonra taban ve topuk işlevini yitirir ve böylece ayak bilek ile bir bütün olarak görünür.
YAO KABİLESİNİN KADINLARI
◾ Bir diğer ilginç gelenek ise
Çin'de yaşayan Yao kabilesinde gözlemlenir. Buradaki kadınlar, dünyaya nam salmış durumdadırlar. uzun saçlarıyla
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Yao kadınları saçlarını yalnızca 16 yaşına geldiklerine kesiyorlar ve o günden itibaren bir daha asla saçlarına dokunmuyorlar. Yıllarca uzattıkları saçlarını farklı bir tarz ile sarıyorlar ve özel törenlerde saçlarını tıpkı bir şapka gibi takıyorlar.
Yao kabilesi
Güney Çin dağlarının eteklerinde yaşayan Yao kabilesi, yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip. Dağlarda olmalarından ötürü doğal bir yaşam sürüyorlar. Bölge yeşilliği itibariyle görenlere Karadeniz'i anımsatıyor.
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