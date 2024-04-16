Dünyadaki ilginç gelenekler

LOTUS AYAK GELENEĞİ

◾ Lotus ayaklar, 10. yüzyılda Çin'de "kadınlarda ayak bağlama geleneği" olarak ortaya çıkar. Bu adet; statü ve kimlik belirleyicisidir. Kız çocukları daha 5-6 yaşlarındayken ayak kemiklerinden bazıları kırılır ve dört parmak ayak başparmağının altına doğru kapatılır.

◾ Uygulamanın bu yaşlarda yapılmasının sebebi, ayak kemiklerinin yeni yeni gelişiyor olmasıdır. Yapılan bu işlem sonucu ayaklar, lotus çiçeği formunu almaktadır. Bundan dolayı da geleneğin adı "lotus ayaklar" olmuştur. Farklı bitkiler ve hayvan kanlarıyla ayak yumuşatılır ve 4 metre uzunluğunda 10 santimetre genişliğinde pamuk ipliğinden meydana gelen beyaz ya da mavi kumaşlarla sıkı sıkı bağlanır.