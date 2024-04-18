Kütüpİstanbul I Gülhane'nin içindeki kütüphaneleri geziyoruz

İstanbul'da aynı semtte birbirine yakın kütüphaneleri tanıttığımız, Kütüpistanbul'un yedinci bölümüyle karşınızdayız. Serimizin bu bölümünde Gülhane'nin içindeki kütüphanelerini geziyoruz...

📍 AHMET HAMDİ TANPINAR KÜTÜPHANESİ



📌 Kütüpİstanbul'un yeni bölümünde Gülhane'deki kütüphaneleri geziyoruz.

🔸 İlk durağımız ihtişamlı mimarisiyle Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi. Tarihi bir yapıda bulunan bu kütüphanenin gelin tarihine kulak verelim.

Bu oldukça gösterişli yapının ilk adı Alay Köşkü.

🔸 Alay Köşkü'nü Fatih Sultan Mehmed, Topkapı Sarayı'nı şehirden ayırmak için yaptırıyor. 19.yy.'ın başlarında Batı Avrupa mimari biçimini yansıtmakta.

Köşk,büyük ve tek bir salondan oluşuyor. Topkapı sarayanın bir parçası olan bu yerden Padişah alayları izlenmekteydi.

Fakat zamanla bu köşküm işlevi değişiyor.

📌 Bir dönemler şenlikli alaylara sahne olan köşk sonraları doğum ve evlilik törenlerinin yapıldığı ve esnafların padişahlara hediyeler sunduğu bir mekana dönüşüyor.

🔸 Zaman içerisinde farklı amaçlar için de kullanılan bina, 12 Kasım 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarımdan geçiriliyor ve Türk Edebiyatının duayenlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adını alarak Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete açılıyor. Kütüphanede 1000'i aşkın yazar, 9000 kitap mevcut. Kütüphaneyi Pazar günleri hariç sabah 10 akşam 10 arasında ziyaret edebilirsiniz.

📍PROF. FUAT SEZGİN VE DR. URSULA SEZGİN BİLİMLER TARİHİ KÜTÜPHANESİ

📌 Evet şimdi Gülhane Parkı'ndaki ikinci durağımızdayız. 19. yüzyılda bir telgrafhane binasıylen şimdi bir kütüphane.

2017 yılında restore edilmesinin ardından Türkiye'nin ilk ihtisas kütüphanesi olarak açılıyor.

📌 2019'da Kültür Bakanlığı'na bağlanan kütüphane Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi" adıyla hizmet vermeye başlıyor.

Kütüphanenin dini ilimlerden sosyal ilimlere çok geniş bir yelpazesi var.

🔸 Kütüphanede Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Farsça, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi çeşitli dillerde yazılmış kitaplar yer alıyor. Burası haftanın her günü 08.30-20.00 arası ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Serkan Hervenik

Kamera: Serkan Hervenik

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