Geçmişten Günümüze Türkçe Sözlükler

➡ 18000 kelimeyi ihtiva eden sözlük, Muallim Naci tarafından yazılmıştır.

➡ Fetva maddesine kadar Muallim Naci'nin yazdığı eser, Naci'nin vefatı sebebiyle Müstecabizade İsmet Bey tarafından hitama erdirilmiştir.

➡ Sözlüğün içerdiği 18000 kelimenin 14000'ini Arapça, 3000'ini Farsça geri kalanını ise Batı kaynaklı kelimeler oluşturur.

➡ Lugat-ı Naci, devri içerisinde yazılan Lehce-i Osmani, Lugat-ı Remzi ve Lugat-ı Ebuzziya'ya göre daha iyi ve kullanılır bir sözlük olarak öne çıkmıştır.

Muallim Naci kimdir?

1849-1893 yılları arasında yaşayan şair, münekkit ve edebiyat tarihçisi. Asıl adı Ömer olan Muallim Naci, Tanzimat dönemi edebiyatında eskiyi müdafaası ve eski ile yeni edebiyat arasında kurmaya çalıştığı bağlar ile tanınır. Ahmed Mithat Efendi ile kıymetli bağlar kuran Naci, çağdaşı olan Recaizade ile daima bir tartışma içerisinde oldu. Yazdıkları ile Ahmet Haşim ve Mehmet Akif gibi şairleri etkiledi.

Eski ve yeni arasındaki köprü: Muallim Naci