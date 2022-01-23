Edebiyatımızın zeka ve marifet göstergesi: Muamma

◾ Muammalar sadece insan isimleri için yazılır, bu isimler de en başta verilirdi.

◾ Genellikle beyitler halinde kaleme alınırdı. Ancak mensur, kıta ve mesnevi tipinde örneklerine de rastlanır.

◾ Klasik edebiyatta sanat ve anlam derinliğine dayanan Sebk-i Hindî akımın yaygınlaşmasıyla, zeka göstergesi olan muamma türüne dair örnekler arttı.

◾ Ya doğrudan bir isme işaret eder ya da verilen ipuçları ile ortaya çıkarılan harflerin bir araya gelmesiyle bir ad ortaya çıkarılırdı.

◾ Bir beyitte tek bir isim olabileceği gibi birden fazla da isim yer alabilirdi.

◾ Gizlenen isim genellikle ikinci mısrada bulunurdu.

◾ Muamma hisse değil zekâya ve zihne hitap ederdi.

◾ Muammayı hem yazmak hem de çözmek için Arapça ve Farsça bilinmesi gerekirdi. Bunun yanı sıra ebced hesabı, İslâm kültürü, çeşitli inançlar, dil bilgisi, klasik edebiyat alanlarında da bilgi sahibi olmak gerekirdi.

Edebiyatımızda hamse geleneği