Distopyada delilikten veliliğe: Ayşe Şasa’nın göz ardı edilen Şebek Romanı

Edebiyatta distopya, toplumları gelecekte bekleyen tehlikelerin anlatıldığı türdür. Çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılır. Ayşe Şasa'nın Şebek Romanı da distopya türüne bir örnektir.

Ayşe Şasa, Şebek Romanı'nı 2004 yılında yayımlamıştır. Roman kurgusal zaman olarak 2075 yılındaki hayali bir toplum düzenini anlatır. Eskiden Viyana olarak bilinen şehir, 2075 yılında artık XB21 isimli bir şehre dönüşür. Yapılan birtakım araştırmalarda roman, metafizik, bilimkurgu, mizah ve tasavvuf gibi unsurların bir araya geldiği İslami bilimkurgu parodisi olarak tanımlanır.

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Edebiyat türlerinden biri olan parodi, alanda otorite sahibi ciddi sayılan metinlerin belli bir bölümünün veya bütününün alaya alınıp biçimsel özelliklerini koruyarak yeniden yazmak anlamına gelir. Edebiyatta parodi türüne örnek verilecek en önemli eserlerden biri Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli eseridir. Yazar romanında bazı klasik edebi metinlerin belli bir bölümünü veya bütününü parodi tekniğiyle yeniden yazıma tabi tutmuştur.

Modern dönemde toplumsal hayat düzeninin bireyleri götüreceği son nokta, bu romanda parodisi yapılan unsurdur. Yani, bu romanın parodisi geçmişten değil, bizzat gelecekteki olası toplumsal düzenden alır konusunu.

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