Ayşe Şasa'nın Delilik Ülkesinden Notlar kitabından 20 unutulmaz alıntı

1963 yılından itibaren Türk sinemasında Murat'ın Türküsü, Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza atan Ayşe Şasa, Yeşilçam'ın ünlü ve yetkin senaristlerinden biriydi. İstanbul'un seçkin ailelerinden birine mensup olan Şasa, çocuğu bir "proje" olarak gören ebeveynlerin ve mürebbiyelerin elinde büyüdü. Bir yandan Batı düşüncesinin aklı kutsayan yapısıyla içine düştüğü sorun yumağına cevap bulmaya çalışırken bir yandan şizofreni ile uğraştı. Fakat bir gün İbn Arabî'yle tanıştı. Artık hayat onun için bambaşka olacaktı...Delilik Ülkesinden Notlar bu can çekişme halinin ürünüdür. İşte Ayşe Şasa'nın buhranlı hayatını gösteren ve metafiziksel dönüşümünü anlatan Delilik Ülkesinden Notlar isimli eserden 20 unutulmaz alıntı...