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Ayşe Şasa'nın Delilik Ülkesinden Notlar kitabından 20 unutulmaz alıntı

1963 yılından itibaren Türk sinemasında Murat'ın Türküsü, Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi filmlere imza atan Ayşe Şasa, Yeşilçam'ın ünlü ve yetkin senaristlerinden biriydi. İstanbul'un seçkin ailelerinden birine mensup olan Şasa, çocuğu bir "proje" olarak gören ebeveynlerin ve mürebbiyelerin elinde büyüdü. Bir yandan Batı düşüncesinin aklı kutsayan yapısıyla içine düştüğü sorun yumağına cevap bulmaya çalışırken bir yandan şizofreni ile uğraştı. Fakat bir gün İbn Arabî'yle tanıştı. Artık hayat onun için bambaşka olacaktı...Delilik Ülkesinden Notlar bu can çekişme halinin ürünüdür. İşte Ayşe Şasa'nın buhranlı hayatını gösteren ve metafiziksel dönüşümünü anlatan Delilik Ülkesinden Notlar isimli eserden 20 unutulmaz alıntı...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:55
  • 1
  • 20

"Burada hiçbir şey beni sonsuzdan ayıramaz."

s.62

Bir ömürde iki hayat; Ayşe Şasa

  • 2
  • 20

"Çağdaş tarih bilincine sahip olduğu pek de öne sürülemeyecek ülkede, sanki her şey gizemli yorumlara açıktı."

s.60

Distopyada delilikten veliliğe: Ayşe Şasa'nın göz ardı edilen Şebek Romanı

  • 3
  • 20

"İnsanlık bu arada yavaş yavaş ikiye bölünüyordu: Bir mucizeye bel bağlayanlarla, kesin sonu kaçınılmaz görenler."

s.26

  • 4
  • 20

"Kıyamet günü, Yaratıcı'ya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim."

s.23

  • 5
  • 20

"Cinnet bir kıyametse anlam ve onur arayışı kıyamette bile insanı terk etmiyor."

s.23

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