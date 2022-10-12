Bir Garip Efsane Aylak Adam’da İstanbul

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▪ Bu şehirde artık aşklar da arkadaşlıklar da ancak tesadüfen kurulabilir. Romanda oturduğu pastanenin camından şehri gözlemleyen Bay C., "Bu şehirde ne çok insan vardı! Acaba geçenlerden birini eskiden görmüş müydüm?" diye düşünür. Büyük şehrin zayıflattığı ilişkileri özetleyen bu cümleler romanda kurulan ilişkiler ağı ve karakterin davranışlarını anlamlandırmak açısından önemlidir.

▪ Kahramanın aradığı aşkı bulma serüveni de bu rastlantılar ağı ile şekillenir.

Denizden gelen gerçek: Herman Melville'in Moby Dick'inden 15 alıntı