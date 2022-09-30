Türkçe'nin ilk kadın romancısından alıntılar

🔸 Bu süre zarfında Fatma Aliye, II. Abdülhamid'in Kolağası olan Faik Bey ile evlendirilir. Usta kalem bir yandan kendini edebiyat dünyasına adarken bir yandan da çocuklarını büyütür.

🔸 İlk olarak "bir kadın" takma adıyla çeviriler yapar. Fatma Aliye'nin ikinci hocası ise Ahmet Mithat Efendi'dir. Ahmet Mithat Efendi, yazarı eserleriyle tanır ve belli süre mektuplaşırlar.

🔸 Yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi'nin "Fatma Aliye Hanım yahud Bir Muharrire-i Osmâniyye'nin Neş'eti" adlı eserinde, edebiyatımızda ilk kadın yazar olan Fatma Aliye'nin hayatını konu alır. Osmanlı döneminde, bir kadın yazarı konu alan eseri de böylece edebiyatmızda ilklerin adamı Ahmet Mithat Efendi kaleme almış olur.

Edebiyatımızın kadın haklarını savunan ilk yazarı