Türkçe'nin ilk kadın romancısından alıntılar
Edebiyatımızın öncülerinden olan ülkemizin "ilk kadın yazarı Fatma Aliye" kaleme aldığı "Refet" adlı romanıyla "Türk Edebiyatı'nın ilk kadın öğretmeni olan bir kahramanın" hikayesini anlatır. Eser, bir anne- kızın yaşamın tüm zorluklarına karşı birlikte ettikleri mücadeleyi konu alır. Fatma Aliye hem yaşamı boyunca gösterdiği faaliyetlerle hem de romanlarıyla çabanın kutsaliyetine dikkat çeker. Refet'ten sizler için etkileyici alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 30.09.2022
08:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
08:45
Fatma Aliye Hanım
🔸 Türk Edebiyatı için önemli bir yazar olan
Fatma Aliye Hanım, Osmanlı Devlet adamlarından tarihçi ve hukukçu meşhur Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Aliye ciddi bir eğitim sürecinden geçer.
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Fatma Aliye'nin ilk hocası babası Ahmet Cevdet Paşa'dır. Yine birçok hocadan özel dersler alarak, kendini her alanda geliştiren Fatma Aliye, dönemin popüler dili olan Fransızcayı öğrenir.
🔸 Babasının işinden dolayı şehir şehir, ülke ülke gezen Topuz;
Halep, Beyrut ve Şam vilayetlerini görür. Gittiği her yeri hafızasına kazır. Zamanı geldiğinde bu anıları heybesinden çıkarır ve mürekkep eşliğinde kağıtlara döker.
Fatma Aliye Topuz kimdir?
🔸 Bu süre zarfında Fatma Aliye,
Usta kalem bir yandan II. Abdülhamid'in Kolağası olan Faik Bey ile evlendirilir. kendini edebiyat dünyasına adarken bir yandan da çocuklarını büyütür.
🔸 İlk olarak
takma adıyla çeviriler yapar. Fatma Aliye'nin ikinci hocası ise "bir kadın" Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Mithat Efendi'dir. yazarı eserleriyle tanır ve belli süre mektuplaşırlar.
🔸 Yazı makinesi Ahmet Mithat
Efendi'nin "Fatma Aliye Hanım yahud Bir Muharrire-i Osmâniyye'nin Neş'eti" adlı eserinde, Osmanlı döneminde, bir kadın yazarı konu alan eseri de böylece edebiyatmızda ilklerin adamı Ahmet Mithat Efendi kaleme almış olur. edebiyatımızda ilk kadın yazar olan Fatma Aliye'nin hayatını konu alır.
Edebiyatımızın kadın haklarını savunan ilk yazarı
🔸 Çeviri eserlerinin yanında
telif kitaplara da imza atan Aliye, Ahmet Mithat Efendi ile adlı romanı kaleme alırlar. "Hayal İle Hakikat" adlı eserini yabancıların İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi amacıyla yazar. Nisvân-ı İslam Vatanına, dinine bağlı bir romancı olan Fatma Aliye'nin bu anlamda birçok aktif saha çalışmaları bulunur.
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Edebiyatımızda daima yerini koruyacak ve İstanbul'da vefat eden yazar, Feriköy Mezarlığı'na gömülür. "Türkçenin ilk kadın yazarı" olarak anılamaya devam edecektir.
Fatma Aliye Hanımın bazı eserleri
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– çeviri eseri Meram
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- Ahmet Mithat Efendi ile kaleme aldığı roman Hayal ve Hakikât
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Kendi ismiyle yayınladığı ilk eseri Muhâdarât-
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Nisvân-ı İslam
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- Bir- anne kızın hayatın zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi anlatan romanı. Refet
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Ûdî-Bir kadının nasıl ayaklar üzerinde durduğunu anlatan romanı.
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Levâyih-i Hayât
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Taaddüd-i Zevcât'a Zeyl
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Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife
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Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı
Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden İslami kavramlar
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"Okulun terbiye edemediğini dünya ve zaman terbiye eder. Zamanın terbiyesine kalmaksa pek büyük bir felaket ve talihsizliktir."
Sayfa 78
Fatma Aliye
7 Güzel Adam'dan 70 alıntı
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"Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz."
Sayfa 28
Fatma Aliye