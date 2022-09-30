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Türkçe'nin ilk kadın romancısından alıntılar

Edebiyatımızın öncülerinden olan ülkemizin "ilk kadın yazarı Fatma Aliye" kaleme aldığı "Refet" adlı romanıyla "Türk Edebiyatı'nın ilk kadın öğretmeni olan bir kahramanın" hikayesini anlatır. Eser, bir anne- kızın yaşamın tüm zorluklarına karşı birlikte ettikleri mücadeleyi konu alır. Fatma Aliye hem yaşamı boyunca gösterdiği faaliyetlerle hem de romanlarıyla çabanın kutsaliyetine dikkat çeker. Refet'ten sizler için etkileyici alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 30.09.2022 08:30 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 08:45
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Fatma Aliye Hanım

🔸 Türk Edebiyatı için önemli bir yazar olan Fatma Aliye Hanım, Osmanlı Devlet adamlarından tarihçi ve hukukçu meşhur Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Aliye ciddi bir eğitim sürecinden geçer.

🔸 Fatma Aliye'nin ilk hocası babası Ahmet Cevdet Paşa'dır. Yine birçok hocadan özel dersler alarak, kendini her alanda geliştiren Fatma Aliye, dönemin popüler dili olan Fransızcayı öğrenir.

🔸 Babasının işinden dolayı şehir şehir, ülke ülke gezen Topuz; Halep, Beyrut ve Şam vilayetlerini görür. Gittiği her yeri hafızasına kazır. Zamanı geldiğinde bu anıları heybesinden çıkarır ve mürekkep eşliğinde kağıtlara döker.

Fatma Aliye Topuz kimdir?

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🔸 Bu süre zarfında Fatma Aliye, II. Abdülhamid'in Kolağası olan Faik Bey ile evlendirilir. Usta kalem bir yandan kendini edebiyat dünyasına adarken bir yandan da çocuklarını büyütür.

🔸 İlk olarak "bir kadın" takma adıyla çeviriler yapar. Fatma Aliye'nin ikinci hocası ise Ahmet Mithat Efendi'dir. Ahmet Mithat Efendi, yazarı eserleriyle tanır ve belli süre mektuplaşırlar.

🔸 Yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi'nin "Fatma Aliye Hanım yahud Bir Muharrire-i Osmâniyye'nin Neş'eti" adlı eserinde, edebiyatımızda ilk kadın yazar olan Fatma Aliye'nin hayatını konu alır. Osmanlı döneminde, bir kadın yazarı konu alan eseri de böylece edebiyatmızda ilklerin adamı Ahmet Mithat Efendi kaleme almış olur.

Edebiyatımızın kadın haklarını savunan ilk yazarı

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🔸 Çeviri eserlerinin yanında telif kitaplara da imza atan Aliye, Ahmet Mithat Efendi ile "Hayal İle Hakikat" adlı romanı kaleme alırlar. Nisvân-ı İslam adlı eserini yabancıların İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi amacıyla yazar. Vatanına, dinine bağlı bir romancı olan Fatma Aliye'nin bu anlamda birçok aktif saha çalışmaları bulunur.

🔸 İstanbul'da vefat eden yazar, Feriköy Mezarlığı'na gömülür. Edebiyatımızda daima yerini koruyacak ve "Türkçenin ilk kadın yazarı" olarak anılamaya devam edecektir.

Fatma Aliye Hanımın bazı eserleri

Meram – çeviri eseri

Hayal ve Hakikât- Ahmet Mithat Efendi ile kaleme aldığı roman

Muhâdarât- Kendi ismiyle yayınladığı ilk eseri

Nisvân-ı İslam

Refet- Bir- anne kızın hayatın zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi anlatan romanı.

Ûdî-Bir kadının nasıl ayaklar üzerinde durduğunu anlatan romanı.

Levâyih-i Hayât

Taaddüd-i Zevcât'a Zeyl

Terâcim-i Ahvâl-i Felâsife

Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı

Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden İslami kavramlar

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🔸 "Okulun terbiye edemediğini dünya ve zaman terbiye eder. Zamanın terbiyesine kalmaksa pek büyük bir felaket ve talihsizliktir."

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Fatma Aliye

7 Güzel Adam'dan 70 alıntı

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🔸"Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz."

Sayfa 28

Fatma Aliye

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