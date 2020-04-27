Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden İslami kavramlar
Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli devlet adamlarından biri... İslam hukuku anlamında bir başyapıt olan Mecelle'yi yazdı. Batıcılara karşı İslami gelenek ve fikirlerin savunmasını yaptı; bu durumdan dolayı da Sultan Abdülhamid'in itibarını gördü. Tarihin amacını, gelecekte mümkün olduğunca az hata yapmanın yardımcı unsurlarından biri olarak gösteren Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden, İslam hakkında kısa ve öz bilgiler içeren kavramları derledik.
Giriş Tarihi: 27.04.2020
12:49
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
15:53
Farz, Sünnet, Haram, Mekruh
Allah Teala'nın emirlerine (
Farz) , yasak ettiği şeylere ( Harâm) denir. Peygamberin emirlerine ( Sünnet) , yasaklarına ( Mekrûh) denir. Bunların dördüne ( İslâmiyyet) denir. Kalbte iman bulunmasına alâmet, ahkâm-ı islâmiyyeyi beğenmek, kabul etmekdir. Bir sünneti bile beğenmeyenin imanı gider, kâfir olur.
Köksüzlüğü kabul etmeyen bir modernleşmeci Ahmet Cevdet Paşa
İmanı var iken, İslamiyet'in bir hükmüne uymayan kimseye (
) denir. İslamiyet'e uymamak ( Fâsık ) olur. İmanı olup, İslamiyet'e uyan kimseye ( Günâh Salih kul) denir. İlahi dinlerden İslamiyet, büyük saadete sebep olan çok büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini anlamayanlar, cezalarını çekeceklerdir.
Ehl-i sünnet, Mezheb, Bid’at sahibi
Muhammed aleyhisselâmın bazı sözlerini yanlış anlayan ve anlatan Müslümana (
) Müslüman denir. Muhammed aleyhisselâmın bir sözüne bile inanmayanlar kâfir olur. Muhammed aleyhisselâmın sözlerini hiç değiştirmeden inanan Müslümanlara ( Bid'at sâhibi ) olan hakiki Müslüman denir. Ehl-i sünnet
Ehl-i sünnet itikadında olan hakiki Müslümanlar, ibadet yapmakta, dört
mezhebe ayrılmışlardır: (Hanefî, Şâfi'î, Mâlikî ve Hanbelî) mezhebi. Bu dört mezheb birbirlerini kardeş bilirler. Birbirlerinin arkasında namâz kılarlar. Bu hakîkî müslimânları bozuk olan bid'at ehli ile karışdırmamalıdır. Bid'at ehli olanlar İslamiyet'i içerden yıkmaktadırlar. Elhamdülillah! Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu, doğru yol olan, (Ehl-i sünnet) mezhebindedir.
İslâm dininin inançlarını, emirlerini ve yasaklarını doğru olarak bildiren binlerle kıymetli kitap yazılmış, bunların çoğu yabancı dillere çevrilerek, her memlekete yayılmıştır. Bu doğru kitapları yazan İslam âlimlerine (
) denir. Ehl-i sünnet âlimleri, bütün bilgilerini Ehl-i sünnet âlimi Eshâb-ı kirâmdan öğrendiler.
Her mümin, nefsini tezkiye için, yani nefsin yaratılışındaki küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman (
Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye, yani nefsden ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan küfrden ve günahlardan kurtulmak için ( Estağfirullah) okumalıdır.
16 kavram ışığında Ramazan
Manaları açık bildirilmiş olan, inanılacak şeylerde, Kur'ân-ı Kerîm'e ve hadîs-i şerîflere yalnız kendi akl ve görüşleri ile mana vererek, imanı bozulan, kâfir olan kimseye (
Mülhid) denir.