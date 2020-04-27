Ahmet Cevdet Paşa'nın kaleminden İslami kavramlar

Muhammed aleyhisselâmın bazı sözlerini yanlış anlayan ve anlatan Müslümana (Bid'at sâhibi) Müslüman denir. Muhammed aleyhisselâmın bir sözüne bile inanmayanlar kâfir olur. Muhammed aleyhisselâmın sözlerini hiç değiştirmeden inanan Müslümanlara (Ehl-i sünnet) olan hakiki Müslüman denir.

Ehl-i sünnet itikadında olan hakiki Müslümanlar, ibadet yapmakta, dört mezhebe ayrılmışlardır: (Hanefî, Şâfi'î, Mâlikî ve Hanbelî) mezhebi. Bu dört mezheb birbirlerini kardeş bilirler. Birbirlerinin arkasında namâz kılarlar. Bu hakîkî müslimânları bozuk olan bid'at ehli ile karışdırmamalıdır. Bid'at ehli olanlar İslamiyet'i içerden yıkmaktadırlar. Elhamdülillah! Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu, doğru yol olan, (Ehl-i sünnet) mezhebindedir.