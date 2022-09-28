Denizden gelen gerçek: Herman Melville'in Moby Dick'inden 15 alıntı

Bir deniz efsanesi olan Moby Dick en bilindik Amerikan klasiklerinden biridir... Yazarı Herman Meville'ın ölümünün üzerinden ise tam 131 yıl geçti. Kendi döneminde kıymeti bilinmeyen yazar, 1920'lerden sonra sevildi ve büyük yazarlardan sayıldı. Geminin sahibi Kaptan Ahab, bir bir balina avcısıdır ve av sırasında Moby Dick yüzünden bir bacağını kaybeder. Sakat kalmasının acısını aşamayan Kaptan Ahab intikam yemini eder ve bütün ömrünü denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby Dick'in peşinde geçirir. İşte Meville'in ölüm yıldönümünde denizden gelen gerçek Moby Dick'ten düşündüren alıntılar sizlerle.