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Denizden gelen gerçek: Herman Melville'in Moby Dick'inden 15 alıntı

Bir deniz efsanesi olan Moby Dick en bilindik Amerikan klasiklerinden biridir... Yazarı Herman Meville'ın ölümünün üzerinden ise tam 131 yıl geçti. Kendi döneminde kıymeti bilinmeyen yazar, 1920'lerden sonra sevildi ve büyük yazarlardan sayıldı. Geminin sahibi Kaptan Ahab, bir bir balina avcısıdır ve av sırasında Moby Dick yüzünden bir bacağını kaybeder. Sakat kalmasının acısını aşamayan Kaptan Ahab intikam yemini eder ve bütün ömrünü denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby Dick'in peşinde geçirir. İşte Meville'in ölüm yıldönümünde denizden gelen gerçek Moby Dick'ten düşündüren alıntılar sizlerle.

Giriş Tarihi: 28.09.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 14:06
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Dünyanın en güzel şeyleri, hiç sözü edilmeyen şeylerdir; en derinlerimizde yatan ölülerin mezar taşları yoktur.

(Herman Melville, Moby Dick)

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Usta romancı, talihsiz hikayeci Tarık Buğra'nın öykülerinden alıntılar

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Bence bedenim, asıl varlığımın tortusudur ancak.

(Herman Melville, Moby Dick)

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Bir adam, başkasını bol bol güldürebiliyorsa, bilin ki, sandığınızdan çok daha fazla bir şeyler olabilir o adamda.

(Herman Melville, Moby Dick)

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Saf bir Latin Amerika hikayesi: "Kolera Günlerinde Aşk"

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Bana sorarsanız, biz bu yaşama ve ölme konusunda çok yanlış düşünüyoruz. Benim asıl özüm, yeryüzündeki gölgem dedikleri şeydir bence.

(Herman Melville, Moby Dick)

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Biz ruh işlerine bakarken, tıpkı güneşe suyun içinden bakan istiridyeler gibiyizdir bence; üstlerindeki ağır suyu, havaların en hafifi sanan istiridyeler gibi.. İsteyen alsın bedenimi, evet alsın; çünkü o, ben değilim.

(Herman Melville, Moby Dick)

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Dünya edebiyatından 100 alıntı

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