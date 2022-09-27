Usta romancı, talihsiz hikayeci Tarık Buğra'nın öykülerinden alıntılar

Yerine dön. Döneceksin de. Sen bunu yapacak kudrete sahipsin; çünkü senin bir hayatın var, ihmalinle, inkârınla öldüremiyeceğin bir hayatın var... Ve o, hakkını almasını bilir.

(Tarık Buğra, Fal)

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Bir diğer adı Süleyman olan Tarık Buğra, 2 Eylül 1918'de Konya'nın Akşehir ilçesinde doğar.

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