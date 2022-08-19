Tarık Buğra'nın hikayelerinde yaşamından izler aramak
Tarık Buğra, edebiyatımızın en güçlü ve orijinal kalemlerinden biridir. Kitaplarına aldığı 52 öykünün 17'sinde hayat hikayesinden izler bulunur. Buğra aslında yazdığı her eserde kendiliğini korumuş, parmak izlerini bırakmıştır. Gelin, Tarık Buğra'nın izini hikayelerinde sürelim ve onun hayatına bir başka pencereden bakalım.
Giriş Tarihi: 19.08.2022
14:04
Tarık Buğra'nın köy hayatı
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Tarık Buğra, Akşehir'de doğup büyümüştür. Lise eğitimi için Akşehir'den ayrılan yazarın hayatı bir daha asla eskisi gibi olmaz. Hikayelerinde köy hem mekan hem de kahramanlarının hatırladığı yer olarak kendine yer bulur.
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"Akşehir, 34, plâkalı kamyon, Konya şosesinin Sultan dağlarına zıt bir istikamet tutturduğu dönemeçte yolcularından ikisini indirdi." Bacanak hikayesinden alınmış olan bu bölüm hem yazarın doğduğu şehri bizlere anlatır hem de coğrafyaya olan hakimiyetini.
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Kel Melahat hikayesinde doğduğu yeri okuyucuya hüzünlü bir biçimde anlatan yazar, ara ara geri okuyucuya Anadolu'yu ve sızılı bozkırını gezdirir.
"Doğduğu ve orta mektebe kadar okuduğu kasabayı, toprak damlı evi, renk ve çizgilerle değil de duygu ve edâlarla kurduğu biz kızı. Vehâlâ isim takamadığı bir işi düşünür, hüzünle düşünür, düşünür işte."
🔸 Aynı hikayede
Konya'dan şu şekilde bahseder:
"Sonra Süleyman daha bir çok şeyler söyledi: Sözlerinde değilse bile sesinde, basık ve sıcak sesinde Siirt vardı, Elâzığ, Erzurum, İzmir vardı, Konya vardı, isimleri unutulmuş köyler, zamanları ve sebepleri kaybolmuş hâletler vardı, bozkır türkülerinin, dağ türkülerinin, göl türkülerinin söylemek istedikleri vardı."
🔸 Hatrı sayılır üç fakülteyi yarıda bırakan Tarık Buğra'nın hayatı da geçim sıkıntılarıyla doludur.
İstanbul Üniversitesi tıp, hukuk ve edebiyat fakültelerini yarıda bırakan yazar, çeşitli gazete ve dergilerde yazarak, sanat sayfaları düzenleyerek kimi zaman da öğretmen vekilliği yaparak geçimini sağlasa da genellikle ay sonunu düşünmenin sıkıntısını çekmiştir.
"Uzun boylu olanı tohumluk sıkıntısı, para sıkıntısı çekiyordu ve bu berikinin malûmu idi."
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Bacanak hikayesindeki fakir ve uzun boylu bacanak paralel bir düzlemde Akşehir'de kalmış bir Tarık Buğra portresi gibidir.
🔸 Yazarın
Borç hikayesi de bu anlamda otobiyografik nitelik taşır. Hikayesine bir anısından söz edeceğinden bahsederek başlayan yazar kendini şu şekilde tarif eder: "Bir öğrenci… Aybaşlarını, kırmızı renkli ve yüz elli liralık havale kâğıtlarını beklerdim postadan ve beklediğim başka bir şey de yoktu. Bu bekleyiş de, ay olur ayın yirmisi olmadan başlardı: Şans bu; güvenilir mi?"
🔸Heyyi Hey adlı hikâyesinde,
"Bir kere daha işsiz kalmıştı. Yıllarca önceydi o. Ama dünmüş gibi hatırlıyordu şimdi: Bu gün ile iç içe gibi bir şeydi bu hatırlayış; bugün?.. Dün?.. Hatırlamak veya içinde olmak?.. Ah bir heyyi hey diye bağırıverse, ciğerlerinin bütün gücüyle!" şeklinde işsizliği üçüncü şahsın ağzından anlatsa da tanıdık olmasa elbette bu kadar iyi anlatamazdı. Uzun işsizlik dönemleri yaşayan yazar aynı hikâyede cümlesiyle vurucu bir biçimde işsiz kalınan her döneme atıf yapmış bu duyguyu okura tüm gerçekliği ile hissettirmiştir. "Yarından itibaren işinize son verilmiştir."