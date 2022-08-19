Tarık Buğra'nın hikayelerinde yaşamından izler aramak

🔸 Tarık Buğra, Akşehir'de doğup büyümüştür. Lise eğitimi için Akşehir'den ayrılan yazarın hayatı bir daha asla eskisi gibi olmaz. Hikayelerinde köy hem mekan hem de kahramanlarının hatırladığı yer olarak kendine yer bulur.

🔸 "Akşehir, 34, plâkalı kamyon, Konya şosesinin Sultan dağlarına zıt bir istikamet tutturduğu dönemeçte yolcularından ikisini indirdi." Bacanak hikayesinden alınmış olan bu bölüm hem yazarın doğduğu şehri bizlere anlatır hem de coğrafyaya olan hakimiyetini.