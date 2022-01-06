Akif İnan’ın Edebiyat ve Medeniyet Üzerine Düşünceleri

📌 "O batı ki, bize yâr olmayandır. Yâr olmak ne demek, bizi iflah etmeyendir. Dört milyon şehit pahasına ancak Anadolu'yu kendisinden kurtarabildiğimizdir."

Mehmet Akif İnan

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Akif İnan Lise yıllarından itibaren her fikirden edebi dergiyi takip ederek şiir ve sanatını beslemiştir.

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan