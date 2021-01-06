Mehmet Akif İnan'ın Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntı 📙

Mütefekkir, şair, yazar ve "Yedi Güzel Adam'dan" biriydi, Mehmet Akif İnan. Onun adı bir çağrıydı nesillere... Şiirini ve hayatını, davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Kendi kuşağının usta şairi Mehmet Akif İnan, 21 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Onun Türk toplumunun Batılılaşma serüvenini, bu süreçte ortaya çıkan "aydın" kavramına yönelik eleştirilerini kaleme aldığı Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntıyı derledik.