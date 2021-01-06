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Mehmet Akif İnan'ın Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntı 📙

Mütefekkir, şair, yazar ve "Yedi Güzel Adam'dan" biriydi, Mehmet Akif İnan. Onun adı bir çağrıydı nesillere... Şiirini ve hayatını, davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Kendi kuşağının usta şairi Mehmet Akif İnan, 21 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Onun Türk toplumunun Batılılaşma serüvenini, bu süreçte ortaya çıkan "aydın" kavramına yönelik eleştirilerini kaleme aldığı Aydınlar, Batı ve Biz kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:47
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Batı'nın bize dost olabileceğini zannetmek ya da güçlü bir ülke olmamız için Batılılaşmayı şart görmek, bir ucu budalalığa, öteki ucu ihanete varan bir bâtıl yoldur.

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İhtiyaçlarımızın sınırını sildiğimiz için, ihtiyaç sınırsızlaştı. Onu doyurmak, dindirmek imkânsız oldu.

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Hem paranıza yön verirler, hem kültürünüze, hem de siyasetinize. İplerinizi onlara teslim etmişsinizdir; işte budur Batı Kulüpçülük.

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

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En büyük zaferler, büyük ruhlarındır.

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Kişi yaşadığı toplumun, yani milletin kültüründen süt emmemişse tahsil ettiği bilgilerle, âlim olamıyor, mütefekkir olamıyor.

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