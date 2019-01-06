Arama

Menu

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

Mütefekkir, şair, yazar ve "Yedi Güzel Adam'dan" biriydi, Mehmet Akif İnan. Onun adı bir çağrıydı nesillere... Hatta kadim medeniyete, ahlaki duruşa bir çağrıydı. Şiirini ve hayatını, davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Kendi kuşağının usta şairi Mehmet Akif İnan'ı, ölümünün 19'uncu yılında rahmetle anıyor, yaşam öyküsünü sizlerle buluşturuyoruz. Onun da deyimiyle: "Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan." Peki, Mehmet Akif İnan kimdir? Mehmet Akif İnan'ın hayatı...

Giriş Tarihi: 06.01.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:59
  • 1
  • 13
UYGARLIĞINDAN KOPARILAN TOPLUM VE TÜKENİŞİN TRAJEDİSİ
UYGARLIĞINDAN KOPARILAN TOPLUM VE TÜKENİŞİN TRAJEDİSİ

"Kişi için hatıra ne ise, millet için de tarih odur. Kişi için hatırasızlık, nasıl ki bir hafıza kaybı demekse, millet için de geçmişinden uzak düşmek, tarihi içinde var olan uygarlığından kopmak öylece trajiktir. Uygarlığından koparılan toplum, tükenişin trajedisini yaşıyordur.

Uygarlığından ayrı düşen toplumda iki sınıf insan belirir. Biri, bu uygarlıktan uzaklaşmanın gereğine inanmış olanlar, bu uzaklaşışı bir mutluluk simgesi olarak görenler, diğeri; o uygarlıktan uzaklaşmanın hüznünü yaşayanlar. Biri onu devirmenin, diğeri onu tutmanın gereğine bağlanmıştır. Biri devrimci, diğeri tutucu yani."

  • 2
  • 13
TARİHTEN KOPMAYIN MESAJI VERİYORDU
TARİHTEN KOPMAYIN MESAJI VERİYORDU

Bu sözlerle anlatıyordu Mehmet Akif İnan, tarih ile millet arasındaki bağı, kaleme aldığı "Din ve Uygarlık" adlı makalesinin önsözünde. Tarihten kopmayın mesajı veriyor; toplumda hafızanın kaybolmasına razı olmuyordu.

  • 3
  • 13
MEHMET AKİF İNAN KİMDİR?
MEHMET AKİF İNAN KİMDİR?

Mütefekkir, şair, yazar ve "7 Güzel Adamdan" biri olan Mehmet Akif İnan, 12 Temmuz 1940 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve ortaokulu Urfa'da, liseyi ise Kahraman Maraş'ta bitirdi.

Eğitim hayatına bu kentte başlayan İnan, lise son sınıfı okumak için 1958'de dayılarının bulunduğu ve hayatında dönüm noktası olacak Kahramanmaraş'a gitti. Öğrencilik hayatında aktifleşen İnan, aynı yıl bir grup arkadaşıyla ilk deneyimi olan Derya Gazetesi'ni çıkardı.

  • 4
  • 13
ÖĞRENCİLİK YILLARINDA DERGİ ÇIKARDI
ÖĞRENCİLİK YILLARINDA DERGİ ÇIKARDI

Edebiyata meraklı olan ve 1972 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Mehmet Akif İnan, öğrencilik yıllarında Hilal dergisi ve yayınlarını (1962-1964) yönetti. 1964-1969 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi'nde müdürlük yaptı.

  • 5
  • 13
BİRÇOK STK’NIN KURULUŞUNDA YER ALDI
BİRÇOK STK’NIN KURULUŞUNDA YER ALDI

1980 yılında Hac görevini ifa etti. 1993-2000 yılları arasında, kurucusu olduğu Eğitimciler Birliği Sendikası ve Memur-Sen Konfederasyonu'nun Genel Başkanlığını yaptı.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN