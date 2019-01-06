Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan

Mütefekkir, şair, yazar ve "Yedi Güzel Adam'dan" biriydi, Mehmet Akif İnan. Onun adı bir çağrıydı nesillere... Hatta kadim medeniyete, ahlaki duruşa bir çağrıydı. Şiirini ve hayatını, davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Kendi kuşağının usta şairi Mehmet Akif İnan'ı, ölümünün 19'uncu yılında rahmetle anıyor, yaşam öyküsünü sizlerle buluşturuyoruz. Onun da deyimiyle: "Kim demiş her şeyin bitişi ölüm, destanlar yayılır mezarımızdan." Peki, Mehmet Akif İnan kimdir? Mehmet Akif İnan'ın hayatı...
Giriş Tarihi: 06.01.2019
15:59
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
13:59
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UYGARLIĞINDAN KOPARILAN TOPLUM VE TÜKENİŞİN TRAJEDİSİ