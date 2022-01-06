Mehmet Akif İnan’a göre “Din ve Uygarlık”

📌 "Rönesans, batının İslam'dan intikam alma hamlesidir. Rönesans öncesindeki düşmanlık daha çok din ayrılığına dayandırılan duygusal ağırlıklı bir düşmanlıktı. Haçlı Seferlerini Papalığın düzenlemesinden de anlaşılacağı gibi bu düşmanlığın temelinde din ayrılığı vardı ama Papalık, bu seferlerle yalnızca Hıristiyanlığı korumaya değil; din koruyuculuğu adı altında Hıristiyanlık âlemini Papalığın çevresinde kenetleyerek siyasi hâkimiyetini de diri tutmayı amaçlıyordu. Onun için Haçlı Seferlerine dinin alet kılınarak siyasi sultasının devam ettirilmesi çabası gözüyle de bakılabilir."

(x) 🔍 Bilgi Notu:

1940-2000 yılları arasında yaşayan şair, yazar ve hareket adamı Akif İnan, kullandığı dil ve davası ile edebiyat tarihimizde saygın bir yere sahiptir.

Nesillere çağrı olan dava adamı: Mehmet Akif İnan