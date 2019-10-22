Mehmet Akif İnan'ın Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntı

Mehmet Akif İnan yaşamını davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Mütefekkir, şair ve eğitimci kimliğiyle tanıdığımız İnan, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ile tanışarak hayatının dönüm noktalarından birini yaşamıştı. Yedi Güzel Adam'dan biri olan Akif İnan'ın, Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntıyı derledik.