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Mehmet Akif İnan'ın Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntı

Mehmet Akif İnan yaşamını davası ile harmanlamış ve bir ömür o yolda yürümekten hiç vazgeçmemişti. Mütefekkir, şair ve eğitimci kimliğiyle tanıdığımız İnan, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek ile tanışarak hayatının dönüm noktalarından birini yaşamıştı. Yedi Güzel Adam'dan biri olan Akif İnan'ın, Hicret ve Tenha Sözler'inden 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 09:09
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"En iyi anlatış artık susmaktır..."

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"Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.."

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"Ey aklımın kalbi artık genişle!.."

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"Başı sensin sonu sen yollarımın
Ruhumun adresi kalbinde saklı..️"

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"Gövdemi kurşunlar sererse yere
Kırgın bakışların değdi sanırım..."

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