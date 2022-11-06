99 Yüzden Biri Cemal Süreya'nın Gözünden Tarık Buğra
99 Yüzden Biri Cemal Süreya'nın Gözünden Tarık Buğra
İkinci Yeni'nin öne çıkan isimlerinden olan Cemal Süreya, yalnızca yazdığı şiirlerle değil mektup, çeviri, biyografi ve düz yazılarıyla da edebiyatımıza büyük katkılar sağlamıştır. Süreya'nın tarihin önemli yüzlerini topladığı ve onların hakkında kendine has üslubuyla biyografiler yazdığı kitabı "99 Yüz" ise bu eserlerden yalnızca biri. Eserinde Tarık Buğra'ya da yer veren ünlü şairin Buğra'nın kişiliği ve edebi hayatı hakkında yazdıkları hayli ilgi çekici.
Giriş Tarihi: 06.11.2022
11:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
13:10