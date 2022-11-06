99 Yüzden Biri Cemal Süreya'nın Gözünden Tarık Buğra

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"Hemen herkes şive taklidi adına Orhan Kemal'i tutmakta, ortak dili savunan ve şive taklidini şart görmeyen Tarık Buğra ise yalnız kalmaktaydı.

Uç ve tatsız noktalara uzanan bu edebiyat olayında onun elbirliğiyle itilip kakılmak istendiği de bir anı olarak şurada duruyor. Tarık Buğra dışlandı. Bir kez dışlanınca, o da kendini daha çok dışladı. Daha, daha dışladı.Tek başına dolaşan bir silahşör tavrı kazandı."

(Cemal Süreya,99 Yüz, s.196)

Tarık Buğra'nın hikayelerinde yaşamından izler aramak