Rubai'nin son temsilcisi: Bekir Sıtkı Erdoğan

İnce bir köprü üzerinde

◾ Baki, Fuzuli, Yunus ve Karacaoğlan gibi isimler ile arasında sıkı bir bağ bulunan Erdoğan, çağdaş olarak ise Yahya Kemal ve Faruk Nafiz'den büyük ölçüde etkilenir.

◾ Bu durum onun kendi özgünlüğünü ve sesini bulmasına yardım eder. Bekir Sıtkı Bey gelenek ve modern arasında kendine mahsus bir edebi dil teşkil eder.

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan şair