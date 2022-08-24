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Rubai'nin son temsilcisi: Bekir Sıtkı Erdoğan

Gelenek ve modernliğin arasında nahif bir şiir dili inşa eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ülkemizde rubai türünde şiirler kaleme alan son şairlerdendi. Edebi anlayışı ve eşsiz üslubu ile kendinden sonraki kuşaklar üzerinde hürmet dolu bir etki bırakan şair, hayatı boyunca sükuneti savundu. 2014 senesinde aramızdan ayrılan usta şair, şiirlerini hem geleneğe yaslıyor hem de modern motifler ile süslüyordu.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 12:59
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Bekir Sıtkı Erdoğan kimdir?

1926 - 2014 yılları arasında yaşayan usta şair Bekir Sıtkı Erdoğan, çocukluğundan itibaren edebiyata, bilhassa şiire meyyal çalışkan bir sanatçıdır.

◾ Bir asker olan Erdoğan, 1974 senesindeki emekliliğine kadar önce subay sonrasında edebiyat öğretmeni olarak askeri okullarda görev yaptı.

Garip akımına ilk ciddi eleştiriyi yapan Hisarcılar

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İnce bir köprü üzerinde

Baki, Fuzuli, Yunus ve Karacaoğlan gibi isimler ile arasında sıkı bir bağ bulunan Erdoğan, çağdaş olarak ise Yahya Kemal ve Faruk Nafiz'den büyük ölçüde etkilenir.

◾ Bu durum onun kendi özgünlüğünü ve sesini bulmasına yardım eder. Bekir Sıtkı Bey gelenek ve modern arasında kendine mahsus bir edebi dil teşkil eder.

Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan şair

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Saf yetenek

◾ Bir şair olarak tanınan Bekir Sıtkı Erdoğan muhtelif sanat dalları ile de belli ölçülerde ilgilenir. Lakin bu dalları kendisini şiirden uzak tutmama ölçüsünde icra eder.

Musiki ve kaligrafi ile yakından ilgilenen şair, şiir ile arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek ve sıkı tutmak için bu iki alana ilgi duyar.

IV. Murad'ın edebi yönü

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Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yayınlanmış eserleri

Bir Yağmur Başladı

◾ Şairin ilk şiir kitabı olan eser, şair 23 yaşında iken basılmıştır. Kitap içerisinde aruz, hece ve serbest vezin ile kaleme alınmış 26 şiir mevcuttur.

Dostlar Başına

66 şiirden oluşan eser yedi bölümden müteşekkildir.

Eserlerinden Seçilmiş Şiirler ve Almanca Çevirileri ile

25 adet şiir çevirisinin bulunduğu eser Alman Lisesi'nin 125. yılı anısına basılmıştır.

Bir şaheser: Fuzuli Divanı

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Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yayınlanmamış eserleri

➡ Elif Divanı

➡ Sabır Sarmaşıkları

➡ Gönüller Kavşağı

Şairler Sultanı Baki'nin Divanı

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