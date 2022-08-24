Rubai'nin son temsilcisi: Bekir Sıtkı Erdoğan
Gelenek ve modernliğin arasında nahif bir şiir dili inşa eden Bekir Sıtkı Erdoğan, ülkemizde rubai türünde şiirler kaleme alan son şairlerdendi. Edebi anlayışı ve eşsiz üslubu ile kendinden sonraki kuşaklar üzerinde hürmet dolu bir etki bırakan şair, hayatı boyunca sükuneti savundu. 2014 senesinde aramızdan ayrılan usta şair, şiirlerini hem geleneğe yaslıyor hem de modern motifler ile süslüyordu.
Giriş Tarihi: 24.08.2022
11:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
12:59
Bekir Sıtkı Erdoğan kimdir?
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1926 - 2014 yılları arasında yaşayan u sta şair Bekir Sıtkı Erdoğan, çocukluğundan itibaren edebiyata, bilhassa şiire meyyal çalışkan bir sanatçıdır.
◾ Bir asker olan Erdoğan,
1974 senesindeki emekliliğine kadar önce subay sonrasında edebiyat öğretmeni olarak askeri okullarda görev yaptı.
Garip akımına ilk ciddi eleştiriyi yapan Hisarcılar
İnce bir köprü üzerinde
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Baki, Fuzuli, Yunus ve Karacaoğlan gibi isimler ile arasında sıkı bir bağ bulunan Erdoğan, çağdaş olarak ise Yahya Kemal ve Faruk Nafiz'den büyük ölçüde etkilenir.
◾ Bu durum onun kendi
özgünlüğünü ve sesini bulmasına yardım eder. Bekir Sıtkı Bey gelenek ve modern arasında kendine mahsus bir edebi dil teşkil eder.
Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan şair
Saf yetenek
◾ Bir şair olarak tanınan
Bekir Sıtkı Erdoğan muhtelif sanat dalları ile de belli ölçülerde ilgilenir. Lakin bu dalları kendisini şiirden uzak tutmama ölçüsünde icra eder.
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Musiki ve kaligrafi ile yakından ilgilenen şair, şiir ile arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek ve sıkı tutmak için bu iki alana ilgi duyar.
IV. Murad'ın edebi yönü
Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yayınlanmış eserleri
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Bir Yağmur Başladı
◾ Şairin ilk şiir kitabı olan eser, şair 23 yaşında iken basılmıştır. Kitap içerisinde
aruz, hece ve serbest vezin ile kaleme alınmış 26 şiir mevcuttur.
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Dostlar Başına
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66 şiirden oluşan eser yedi bölümden müteşekkildir.
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Eserlerinden Seçilmiş Şiirler ve Almanca Çevirileri ile
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25 adet şiir çevirisinin bulunduğu eser Alman Lisesi'nin 125. yılı anısına basılmıştır.
Bir şaheser: Fuzuli Divanı