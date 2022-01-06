Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan

◾ Necip Fazıl'ın şairliği hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyor İnan;
"Necip Fazıl denildiğinde, akla, haklı olarak şairliği geliyor. Üstad, fikir kavgası meydanına atılmadan önce de, ününü şiirle yapmıştı. Bence, Üstad'ın şairliği, Cumhuriyet dönemi şiirinin en ilginç aşamasını ifade eder. Üstad'ın şiirine, Cumhuriyet şiirinin babası gözüyle bakagelmişimdir. Etkileri günümüze kadar gelen bir şiir yaşamının izlerini sürecek olursak, bu izlerin Üstad'a kadar gittiğini görürüz. Gerçi, Üstad'ın şair olarak zuhur ettiği yıllarda, kendisiyle yaşdaş, göz ardı etmememiz gereken bazı sanatçılar da var. Onlara da, Üstad'la birlikte Cumhuriyet devri Türk şiirinin temellerine katkıları olan sanatçılar gözüyle bakılmalı. Bunlar, sırasıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer ve Nazım Hikmet'tir. Diğerleri neyse de, Nazım, Türk şiirine, yabancısı olduğumuz değişik öz ve sesler getirdi. Kuşkusuz,Türk şiirini belli ölçüde etkileyen biri oldu. Fakat Nazım'ın bugüne kadarki şiir kesitindeki etkinliği, şiir estetiği yönünden değil, daha çok ideolojik öz' bakımındandır. Şiirimizi, derinden ve köklü olarak etkileyen isimse, şüphesiz Necip Fazıl'dır. Onunla birlikte, şiirimize; ruh ve ötesi, korku, hafakan, şuuraltı, iç burkuntuları, kaygılar, büyük ve kişisel sancılar girdi. Daha sonraki dönemlerde gördüğümüz şiir, Üstad'ın temellerini attığı şiirin geliştirilmesi çizgisinin izlenmesi sonucudur. Mesela 'İkinci Yeni', bence, en büyük dayanağını Ne-cip Fazıl'da bulmuştur. İkinci Yeni'deki sürreal muhteva, şuuraltı sayıklamaları Necip Fazıl'a dayanır. Yani, Necip Fazıl, ruhçu bir şiirin babasıydı. Fakat getirdiği tahkiye, şiir disiplini ve kurcaladığı yeni imajlar âlemi, kendisini yalnız ruhçu sanatçıların değil, materyalist anlayışa bağlı sanatçıların da öncüsü yapmıştır. Onlar, Üstad'ın getirdiği değer yargılarını belki tepetaklak ettiler ama söyleyeceklerini çok değişik, yeni, çarpıcı ve öznel imajlarla donatma işinde ilk ustaları Üstad'dır. Bu bakımdan, günümüze kadar gelen şiirin ilk temel koyucusu Necip Fazıl'dır."