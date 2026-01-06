Mehmet Akif İnan kimdir?
Yedi Güzel Adam'dan biriydi, Mehmet Akif İnan… Mütefekkir ve şair olduğu kadar, mücadeleciydi de. Düşünceleri ve eserleri her dönemde anlaşılmaya çalışıldı. Fani dünyadan göçeli 26 sene oldu ama ardından bıraktığı miras, mağdur ve mazlumların umut ışığı olmaya devam etti. "Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri" diyerek vefayı öğütledi. İsmi okullara verildi. Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşayan mütefekkir; Mehmet Akif İnan'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.
◾ Mehmet Akif İnan 1940 yılında Urfa'da dünyaya geldi. Eğitimine de burada başladı. Lise öğrenimini Maraş'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. İlk görev yeri Uşak İmam-Hatip Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ankara Fen Lisesi oldu.
◾ 6 Ocak 2000'de doğduğu şehirde Hakk'ın rahmetine kavuşan Akif İnan'ın davası, bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimizin feryadı karşılıksız kalmasın istedi. 'Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri' diyerek vefayı öğütledi. İsmi okullara, kültür salonlarına, yerleşim yerlerine verildi. Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı olarak benimsedi.
◾ Mehmet Akif İnan, medeniyet değerlerimizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, eylemleriyle öncülük etti. Attığı tohumlar bugün ormana dönüştü. Kaygısı, kavgası; hak ve medeniyet mücadelesiydi. Kararlı ve gelecekten umutluydu. Bir fidanda ormanı düşledi.
"Ölüm bir tohumsa kefen zarında
Gün olur fışkırır bir orman olur" diyerek umutsuzluğa kapılanlara umut aşıladı.
◾ "Milli Eğitim Bakanı olmaktansa en büyük sendikanın genel başkanı olmayı tercih ederim" diyen Mehmet Akif İnan, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitim-Bir-Sen'i, 9 Haziran 1995'te ise Memur-Sen Konfederasyonu'nu kurdu ve vefatına kadar her iki kurumun Genel Başkanlığı'nı yaptı.
◾ Mehmet Akif İnan,
"Yaslasam gövdemi karlı dağlara
Sonsuz bir uykuya kavuşsam bir gün" dedi ve pek çok hayırlı gelişmeye öncü oldu. 28 Şubat sürecinin koyu karanlığı Türkiye'yi sosyal ve ekonomik açıdan hapsetmiş durumdayken, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in destekleriyle 28 Şubat uygulamalarının tümü kaldırıldı.
◾ Mehmet Akif İnan şiir yazmaya Urfa'da başladı. İlk yazı ve şiirlerini 1957'den sonra yayımladı. Maraş Lisesi'nde 7 Güzel Adam'la tanıştı, sanatındaki dönüşüm böylece başlamış oldu.
◾ 1960'ta Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. Necip Fazıl'a yakın isimler içinde öne çıkan şahsiyetlerden biriyidi, Akif İnan. Üstad'ı zaman zaman evinde misafir etti. Onu görmek isteyenler hemen Akif İnan'ın evinin yolunu tutardı. Üstad'ın sağ koluydu adeta. Üstad'ın İnan'a gönderdiği mektup bunun en güzel kanıtıydı. Şöyle diyor Üstad mektubunda:
16.9.72
Sevgili Akif;
Nasip olursa 22 Eylül Cuma akşamı motorlu trenle Ankara'da olacağım. Ertesi günü 14-15 Şaban gecesidir. Mübarek ve muazzez gece… O günün akşamı Bağlum'da olmak, akşam namazını orada kılmak ve Efendimi ziyaret edip seninle şehre dönmek niyetindeyim. Bütün bir yılın beratlarını o gece kullarına veren Hakkın bu kudsi gecesinde malum toplantıyı yaparsak çok daha iyi olur. 26 Eylül'den vazgeçelim de sizin tayin edeceğiniz kadroyu (14-15 Şaban) Cumaertesi akşam toplayalım. Hatta mahremiyet sağlanabilirse o akşam Reşat'ta toplanalım ve yine güzel bir yemeğini yiyelim. Pazar günü sabah da ben dönerim. 26 Eylül muhakemesine de girmeyiveririm. Herhalde başta Reşat ve sen 22 Eylül akşamı beni karşılayınız. O akşam da sen evinde etli tarafından zengin bir yemek tertiple!...
Hakka emanet olun.
◾ Necip Fazıl'ın şairliği hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyor İnan;
"Necip Fazıl denildiğinde, akla, haklı olarak şairliği geliyor. Üstad, fikir kavgası meydanına atılmadan önce de, ününü şiirle yapmıştı. Bence, Üstad'ın şairliği, Cumhuriyet dönemi şiirinin en ilginç aşamasını ifade eder. Üstad'ın şiirine, Cumhuriyet şiirinin babası gözüyle bakagelmişimdir. Etkileri günümüze kadar gelen bir şiir yaşamının izlerini sürecek olursak, bu izlerin Üstad'a kadar gittiğini görürüz. Gerçi, Üstad'ın şair olarak zuhur ettiği yıllarda, kendisiyle yaşdaş, göz ardı etmememiz gereken bazı sanatçılar da var. Onlara da, Üstad'la birlikte Cumhuriyet devri Türk şiirinin temellerine katkıları olan sanatçılar gözüyle bakılmalı. Bunlar, sırasıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer ve Nazım Hikmet'tir. Diğerleri neyse de, Nazım, Türk şiirine, yabancısı olduğumuz değişik öz ve sesler getirdi. Kuşkusuz,Türk şiirini belli ölçüde etkileyen biri oldu. Fakat Nazım'ın bugüne kadarki şiir kesitindeki etkinliği, şiir estetiği yönünden değil, daha çok ideolojik öz' bakımındandır. Şiirimizi, derinden ve köklü olarak etkileyen isimse, şüphesiz Necip Fazıl'dır. Onunla birlikte, şiirimize; ruh ve ötesi, korku, hafakan, şuuraltı, iç burkuntuları, kaygılar, büyük ve kişisel sancılar girdi. Daha sonraki dönemlerde gördüğümüz şiir, Üstad'ın temellerini attığı şiirin geliştirilmesi çizgisinin izlenmesi sonucudur. Mesela 'İkinci Yeni', bence, en büyük dayanağını Ne-cip Fazıl'da bulmuştur. İkinci Yeni'deki sürreal muhteva, şuuraltı sayıklamaları Necip Fazıl'a dayanır. Yani, Necip Fazıl, ruhçu bir şiirin babasıydı. Fakat getirdiği tahkiye, şiir disiplini ve kurcaladığı yeni imajlar âlemi, kendisini yalnız ruhçu sanatçıların değil, materyalist anlayışa bağlı sanatçıların da öncüsü yapmıştır. Onlar, Üstad'ın getirdiği değer yargılarını belki tepetaklak ettiler ama söyleyeceklerini çok değişik, yeni, çarpıcı ve öznel imajlarla donatma işinde ilk ustaları Üstad'dır. Bu bakımdan, günümüze kadar gelen şiirin ilk temel koyucusu Necip Fazıl'dır."