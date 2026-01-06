Mehmet Akif İnan kimdir?

4 /15 Mehmet Akif İnan ve Necip Fazıl ilişkisi













◾ Mehmet Akif İnan şiir yazmaya Urfa'da başladı. İlk yazı ve şiirlerini 1957'den sonra yayımladı. Maraş Lisesi'nde 7 Güzel Adam'la tanıştı, sanatındaki dönüşüm böylece başlamış oldu.

◾ 1960'ta Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. Necip Fazıl'a yakın isimler içinde öne çıkan şahsiyetlerden biriyidi, Akif İnan. Üstad'ı zaman zaman evinde misafir etti. Onu görmek isteyenler hemen Akif İnan'ın evinin yolunu tutardı. Üstad'ın sağ koluydu adeta. Üstad'ın İnan'a gönderdiği mektup bunun en güzel kanıtıydı. Şöyle diyor Üstad mektubunda:

16.9.72

Sevgili Akif;

Nasip olursa 22 Eylül Cuma akşamı motorlu trenle Ankara'da olacağım. Ertesi günü 14-15 Şaban gecesidir. Mübarek ve muazzez gece… O günün akşamı Bağlum'da olmak, akşam namazını orada kılmak ve Efendimi ziyaret edip seninle şehre dönmek niyetindeyim. Bütün bir yılın beratlarını o gece kullarına veren Hakkın bu kudsi gecesinde malum toplantıyı yaparsak çok daha iyi olur. 26 Eylül'den vazgeçelim de sizin tayin edeceğiniz kadroyu (14-15 Şaban) Cumaertesi akşam toplayalım. Hatta mahremiyet sağlanabilirse o akşam Reşat'ta toplanalım ve yine güzel bir yemeğini yiyelim. Pazar günü sabah da ben dönerim. 26 Eylül muhakemesine de girmeyiveririm. Herhalde başta Reşat ve sen 22 Eylül akşamı beni karşılayınız. O akşam da sen evinde etli tarafından zengin bir yemek tertiple!...

Hakka emanet olun.