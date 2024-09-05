Keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur’an’da yer alan ayetler
Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinin 24. ayetinde Allah-u Teala (CC) şöyle buyurur:
"İnsan, "Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!" der." Ahiret yurdu, insanın öldükten sonra dirilip Rabbine (CC) hesap vereceği ve ebediyen kalacağı asıl vatanıdır. Sizler için bir Müslümanın ahiret hayatına varmadan önce keşke dememesi ve pişmanlık duymaması adına Kur'an-ı Kerim'de yer alan pişmanlığa dair ayetleri derledik. İşte keşkeler ve pişmanlıkla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler...
Giriş Tarihi: 05.09.2024
10:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:28
"Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi!"
Bakara Suresi, 103
Bakara Suresi, 103. Ayet Tefsiri
◼ Hz. Süleyman Kitâb-ı Mukaddes'te ve Kur'ân-ı Kerîm'de kişiliğinden ve faaliyetlerinden genişçe söz edilen bir peygamberdir. Yahudi literatüründe kendisinden, peygamberden çok kral olarak bahsedilir. Kitâb-ı Mukaddes'te ismi, "barış, selâmet" anlamında Şelomo olarak geçer. Babası Hz. Dâvûd, annesi Batşeba'dır.
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İzleyenler şöyle derler: "Ne olurdu, bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık!" Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir.
Bakara Suresi, 167
Bakara Suresi, 167. Ayet Tefsiri
◼ Yukarıdaki iki âyette Allah'ın birliği, kesin bir dille vurgulanıp bunun ilk bakışta göze çarpan bazı kanıtları sıralandıktan sonra, 165. âyette hâlâ Allah'a ortak koşmakta ısrar edenler kınanmakta, bunlar "zalimler" diye nitelenmektedir. Çünkü zulmün asıl anlamı "yanlış fikre ve inanca saplanmak, yapılmaması gereken şeyler yapmak"tır.
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Zaman olacak, inkâr edenler, "Keşke müslüman olsaydık!" diye hayıflanacaklar.
Hicr Suresi, 2
Hicr Suresi, 2. Ayet Tefsiri
◼ İnkârcıların ileride, İslâm ve müslümanlar karşısındaki tutumlarının haksız ve yanlış olduğunun farkına vardıklarında ve bu tutumun kendilerini götürdüğü kötü âkıbetle karşılaştıklarında hissedecekleri pişmanlık dile getirilmekte, ama bunun boşuna bir hayıflanma olacağına işaret edilmektedir.
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"Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz; âhiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler!"
Nahl Suresi, 41
Nahl Suresi, 41. Ayet Tefsiri
◼ Buradaki göçten maksat, müşriklerin baskısından bunalan bazı müslümanların, Hz. Peygamber'in tâlimatıyla Habeşistan'a yaptıkları göçtür. Bunlar arasında Hz. Osman, onun eşi ve Hz. Peygamber'in kızı Rukıyye, Hz. Ali'nin kardeşi Ca'fer de vardı. Fakat burada Resûlullah'ın, kendisi hicret etmeden bir süre önce bazı müslümanları Medine'ye göndermesi de kastedilmiş olabilir
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Eğer biz bundan önce onları bir azapla helâk etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi: "Ey rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık."
Tâhâ Suresi, 134
Tâhâ Suresi, 134. Ayet Tefsiri
◼ Hz. Peygamber'in ve ona inananların büyük sıkıntılar çektiği bir dönemde inmiş olan bu sûre, –ilk âyetlerinde olduğu gibi– Resûlullah'ın ve müminlerin moral gücünü artıran açıklamalarla sona ermektedir.
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