Hanımların hatibi; Esma bint Yezid (ra)

▪ Esma'nın (ra) bu sözlerini ciddiyetle dinleyen ve takdir eden Efendimiz (sav), etrafını aydınlatan bir gülümseme ile ashabına, "Siz bir kadından, din konusunda sorduğu bir soruda bundan daha güzel söz işittiniz mi?" dedi.

▪ Daha sonra, bir kadının eşiyle güzel geçinmesinin ve sıcak bir yuva inşa etmesinin bu saydığı tüm üstünlüklere denk olduğunu, söyledi. Ve bu haberi diğer tüm hanımlara ulaştırmasını istedi. Efendimiz (sav) hem Esma'nın (ra) hem de tüm hanımların içini ferahlatmıştı.

▪ Bu olaydan sonra Esma "hatîbetü'n-nisâ" lakabıyla anıldı.

Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare



