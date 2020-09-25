Fas’ın bağımsızlığında bir mücahit: Abdülkerim Hattabi
Fas’ın bağımsızlığında bir mücahit: Abdülkerim Hattabi
Abdülkerim Hattabi, emperyalizm karşısındaki kahramanlığı ile adını dünya tarihine yazdırmış bir isim. Kuzey Afrika'da Fransız ve İspanyol işgaline karşı silahlı mücadeleyi başlattı; ömrünü siyasi ve askeri direnişe adadı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı ve hilafeti savunduğu için işgalcilerce hapse atıldı; hapishaneden kaçıp yeniden mücadeleye girişti. İslam dünyasının örnek şahsiyetlerinden olan Hattabi, bağımsız bir cumhuriyet kurdu; onun bu direnişi sömürge altında bulunan diğer milletlere de örnek teşkil etti.
Giriş Tarihi: 25.09.2020
18:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
18:49
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