Astronomi çalışmaları ile tanınan Müslüman alim: Merraküşi

Gökyüzünün izlenme sebeplerinden biri de Müslümanların, Dünya'nın her yerinden kıbleyi bulabilmesi gerekliliğiydi. Bu da ancak Güneş ve Ay'ın konumunun izlenmesiyle mümkündü.

Kur'an-ı Kerim'de geçen göklerle ilgili ayetlerin anlamının araştırılması konusunda da astronomi bilmek oldukça önemliydi. Dini sebeplerle astronomi, bin yıl öncesinin Müslüman âlimleri için merkezi bir alana dönüştü; ortaya koydukları bilgi ve eserler ise yüzyıllar boyunca geçerliliğini korudu. O âlimlerden biri de Merrâküşî idi…