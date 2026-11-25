İslam'ın kutlu yürüyüşü

Merhum Mısırlı allame Muhammed Gazali'nin El İslam fi Vechi'z Zahf el Ahmer/Kızıl Yürüyüş (salınım) karşısında İslam adıyla komunizmin tehdit yıllarında kaleme aldığı bir eser vardır. Eser, 1975 yılında yayımlanmıştır. O dönemde İslam alemini tehdit eden bazı ideolojiler vardır. Irak Müftüsü Emced ez-Zehavi'nin ifadesiyle bunlar komünizm, siyonizm ve masonizm gibi ideolojilerdir.

Gazali'nin eserine takaddüm eden yıllarda ABD'de ete kemiğe bürünmüş bir akım vardır: McCarthyizm ya da McCarthycilik. Akım adını 1950'lerde ABD'de İkinci Kızıl Korku döneminde yerli yersiz komünizm kışkırtmalarıyla anılan ve öne çıkan senatör Joseph McCarthy'den alır. Bu akım zamanla paranoya belirtileri göstermiştir. Joseph McCarthy, Emced Zehavi gibi Siyonizmden hiç şikayet etmez. Halbuki Siyonizm Komünizm gibi ABD'yi dıştan olmasa bile içten çürütmekte ve adeta içten kemirmektedir. Özgürlük ruhunu öldürmektedir.

Eski akımın rüzgarıyla bir ABD Kongre Üyesi "İslam'ın ilerlemesi, yayılması" konusunda yana yakıla dert yanmaktadır. Kongre üyesi Keith Self, sağcı aktivist Charlie Kirk'ten alıntı yaparak şunları söylüyor: "İslam, solun Amerika'yı katletmek için kullandığı bir araç ve kılıçtır," ve ardından ekliyor, "İslam'ın ilerlemesini durdurmak için sadık Teksaslılardan oluşan bir ordu kurmalıyız." Rus Kazakları ve Gurka tipinde özel bir ordu teşkil edilmesini teklif ediyor. Keith Self solun ABD'yi yolundan saptırmak ve katletmek için kılıf olarak İslam'ı kullandığını söylüyor. Soğuk Savaş dönemini düşünecek olursak; o vakitte solun önünü kesmek için ABD, Yeşil Kuşak projesini hayata geçirmiştir.

Bu menhus ve uğursuz çağrıyı değerlendiren Yaser Zeatire adlı Filistinli yazar şunları söylüyor: "Bu küstahlık düzeyi, aynı anda Siyonistlerin kaygılarını körükleyen ırkçıların karakteristik bir özelliği haline geldi. Siyonistler için İslam, 7 Ekim 2023 tufanından sonra ve Müslüman toplulukların Siyonist varlığın vahşetine karşı dünya özgürleriyle (ahrar el alem) birlikte saf tutmasından sonra en büyük takıntıları haline geldi.

En önemlisi, Trump'ın söyleminin, Arap ve Müslüman rejimlerin de katkısı ve sessizliğiyle katlanarak bu akımı cesaretlendiriyor olmasıdır. Daha da kötüsü, Müslümanları temsil ettiğini iddia eden kuruluşların da bu dalgayı teşvik ve finanse etmesidir.

ABD'de de komünist dalgadan sonra şimdi İslam'ın yürüyüşüne çelme atmak isteyen ve ona kafayı takanlar var. İslam'ın yürüyüşünü geçmişte komünizmin yürüyüşüne benzetenler var. Bu zeminde yeni McCarthyler doğuyor. İslamofobik bir kongre üyesi İslam'a karşı seferberlik çağrısında bulunuyor. İslam'ın ABD'yi işgal edeceğini varsayıyor.

Hareket fıkhının öncülerinden olan Said Havva'nın Min Ecli Hutvetin İle'l Emam yani İleriye Doğru Bir Adım başlığıyla kaleme aldığı bir eser var. Evet! İslam dünyada mevzi kazanıyor, cephe kazanıyor. Lakin bu güçle ölçülebilecek bir keyfiyet değil. İslam müjde ve tebliğ dinidir. Nitekim Hristiyanlar da bunu Müslümanlar arasında yapmaya ve yaymaya çalışıyor. Onlar neden Ortadoğu'da ise biz de aynı nedenle onların yurtlarındayız. Peki, Müslümanlar onların yaptığının aynısını yapsa ne lazım gelir? Bunu yapmasına ne gibi bir engel var? Karşı tarafın başkalarının da aynı tebliğ haklarına sahip olduğunu hazmetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Başka bir problem yok.

AB ülkeleri nasıl ki Türkiye'yi hazmetme kapasitesine sahip olmadıklarını söylüyorsa yeni McCarthyler de lisan-ı halleriyle İslam'ı hazmetme kapasitesine malik olmadıklarını söylüyorlar. Lakin İslam'ın inbisat kanunu ve ruhu yani yayılma potansiyeli vardır. Bu ilahi kaynaktan beslenmesinden, istimdat etmesinden ileri gelir. Kimse önüne geçemez!

Mustafa Özcan

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